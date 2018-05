Messebericht High End 2018 (TEIL 1) – Trends und Neuheiten in der Übersicht

Das war's schon wieder. Vier Tage lang (davon ein Fachbesuchertag) traf sich in München das Who is Who der HiFi- und Unterhaltungselektronik-Branche zum alljährlichen Schaulaufen im Münchener Messezentrum MOC. Die Flächen waren bis zum Rand ausgebucht. Noch mehr Aussteller können allein aus Brandschutzgründen nicht mehr untergebracht werden. Vier große Hallen plus die lichtdurchfluteten Atrien und umliegende Räume boten massenhaft Gelegenheit, sich mit den neuesten Produkten vertraut zu machen. Und davon gab es mehr denn je.So weit, so gut. Der Nachteil an der Sache: Es wird langsam unübersichtlich. Für Tagesbesucher bleibt kaum genug Zeit für einen umfassenden Eindruck. Selbst zwei volle Tage reichen kaum noch aus alles zu erfassen, ohne im Stechschritt von einem interessanten Stand zum nächsten zu hecheln. Geschweige denn, man will sich ausreichend Zeit für Vorführungen nehmen. Unter der Hand wird daher schon gemunkelt, dass die Messe im nächsten Jahr ein weiteres Gebäude in ein paar hundert Metern Entfernung anmieten will, um noch mehr Ausstellern die Gelegenheit zur Präsentation zu geben. Dabei gibt es schon in diesem Jahr mit der in 5 Minuten Fußmarsch entfernt gelegenen Kopfhörer- und Mobilgerätemesse "CanJam" genug Potenzial für Blasen an den Füßen. – Das ist die Schattenseite des Wachstums.Zu den eher produktspezifischen Trends, die auf der Messe zu erkennen waren, gehört ein gewisses Downsizing bei HiFi-Lautsprechern. Dabei ist nicht die Rede von Bluetooth-Speakern oder Portis. Im Gegenteil. Davon war in diesem Jahr eher weniger zu finden. Gemeint sind Standlautsprecher für daheim. Vielen renommierten Herstellern wie ELAC oder T+A ist längst klargeworden, dass Wohnraum bei uns immer knapper und teurer wird und schlankere, kleinere, elegantere Lautsprecher stärker denn je gefragt sind. Und sogar einige US-High-End-Hersteller, die bisher stets mit immer noch größeren Boxenschränken auftrumpften, überraschten in diesem Jahr mit erstaunlich wohnraumfreundlichen Speakern. Darunter solch illustre Marken wie Wilson Audio und Magico . Sie finden die passenden Bilder und Infos dazu morgen im zweiten Teil bei den Messehighlights.Doch nun ohne weitere Umschweife zum umfangreich bebilderten Rundgang durch die "heiligen Hallen".