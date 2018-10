Apple TV: Was Spieleentwickler über die TV-Box denken

Chancen und Herausforderungen für Spiele auf dem Apple TV

Kritik an Apples Controller-Strategie

tvOS-Titel machen Entwickler bei Apple beliebter

Das Aus des beliebten Spiels Minecraft auf dem Apple TV hat kürzlich die Debatte um Apples Gaming-Ambitionen mit der hauseigenen TV-Box angeheizt. Da auch diverse Top-Titel wie Fortnite von Epic Games nicht für das Apple TV erscheinen, wird dem Unternehmen vermehrt eine halbherzige Gaming-Strategie bezüglich der Set-Top-Box vorgeworfen.ArsTechnica sprach mit mehreren Spieleentwicklern und fragte sie, was sie vom Apple TV halten und wo es Verbesserungspotenzial gibt. Außer Kritik äußern die Befragten auch Optimismus für die Zukunft der Plattform. Manche Anbieter verraten zudem hinter vorgehaltener Hand, warum es sich auch ohne gute Verkaufszahlen lohnen kann, Titel weiterhin für das Apple TV anzubieten.Ryan Cash von Team Alto (Alto's Adventure, Alto's Odyssey) zeigt sich wenig überrascht über das Ende von Minecraft. Er könne verstehen, warum die Minecraft-Entwickler die tvOS-Verkäufe als erfolglos empfanden. Andere Titel wie Alto's Odyssey etwa seien jedoch erfolgreich. „Wenn ich die Verantwortung für Minecraft hätte, würde ich es weiterhin mit dem Apple TV probieren“, so Cash . „Es ist zwar nicht die größte Plattform, aber sie wächst stetig – und die TV-Box ist eine gute Möglichkeit für viele Leute, erstmals mit Spielen in Kontakt zu kommen.“ Um das Argument zu untermauern, teilte er kürzlich ein Video , das eine Zweijährige beim Spielen der Apple TV-Version von Alto's Odyssey zeigt.Strange Flavour-Chef Aaron Fothergill (Flick Fishing) lobt die einfache Übertragbarkeit von iOS-Titeln zum Apple TV: „Es ist vergleichsweise simpel, Spiele dafür zu programmieren.“ iOS und tvOS nutzen die gleichen Entwickler-Werkzeuge und viele der gleichen Frameworks. Der Universal-App-Aspekt sei ein nicht zu unterschätzender Faktor in Apples Plattform-Ökosystem.Für die Softwareschmiede Raw Fury dagegen gestaltet sich die Portierung von iOS-Spielen zum Apple TV als nicht einfach genug. Vor allem bei der Umwandlung von der iOS-Touch-Steuerung zur Bedienung des unter tvOS gebe es Optimierungspotenzial. Die Verkaufszahlen waren für Raw Fury waren im letzten Jahr enttäuschend. Während sich „Kingdom: New Lands“ bis August 2017 bereits 54.000 Mal für iDevices und 35.000 Mal verkaufte, waren es beim Apple TV nur 600 bezahlte Downloads. Ob die Veröffentlichung des Apple TV 4K im Herbst 2017 etwas an den Absatzzahlen änderte, ist nicht bekannt.Kritik gibt es für die Controller-Strategie. Fothergill etwa würde einen beigefügten Spiele-Controller beim Apple TV befürworten. So könne das Unternehmen den Gaming-Aspekt der TV-Box besser betonen. Das Fehlen eines von Apple angebotenen Game-Controllers macht die Set-Top-Box nicht gerade attraktiver als Konsolen-Alternative, auch wenn Angebote von Dritt-Anbietern verfügbar sind.Die Touch-Fernbedienung des Apple TV sorgte als Controller-Ersatz in der Vergangenheit schon für viele kritische Stimmen, da sie hinsichtlich Ergonomie und Funktionen für viele Spiele nicht ausreicht.Ein von namentlich nicht genannten Entwicklern geäußerter Vorteil von tvOS-Titeln hat nichts mit Technologie oder Verkaufszahlen auf der Plattform zu tun. Vielmehr gelte es, mit tvOS-Spielen bei den Apple-Verantwortlichen einen guten Eindruck zu machen. Demnach erhöhe die Spiele-Präsenz auf dem Apple TV die Chance, im wesentlich lukrativeren iOS-Store auf eine von Apples kuratierten Listen zu gelangen. Das erhöhe den Umsatz mit den jeweiligen Spielen auf iPhone und iPad ungemein.