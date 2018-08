Mehr Features für die Touch Bar des MacBook Pro: EnergyBar ermöglicht Widgets

Touch Bar an die eigenen Bedürfnisse anpassen



Die Touch Bar des MacBook Pro bietet je nach verwendeter App mehrere Icons, über die Nutzer spezifische Funktionen der jeweiligen Anwendung ausführen können. Wem die Features der Touch Bar nicht reichen, kann das neue, über GitHub angebotene Tool EnergyBar testen. Es ersetzt die standardmäßigen Icons der OLED-Leiste durch zahlreiche Widgets, darunter „Now Playing“ und eine Variante des macOS-Dock.Genau wie im macOS-Dock sind auch auf der Touch Bar die entsprechenden Programmsymbole zu sehen, inklusive des Abfalleimers ganz rechts. Der Vorteil davon ergibt sich dem Entwickler des Tools zufolge dadurch, dass Anwender das eigentliche Dock in macOS dauerhaft ausblenden können. Ein weiteres Widget ist „Now Playing“, das den aktuell abgespielten Musiktitel darstellt. Per Fingertipp ist auch der Künstlername zu sehen. „Control“ zeigt Steueroptionen wie Play/Pause, Helligkeit und Lautstärke an. Die Uhrzeit gibt es über „Clock“.Alle Widgets lassen sich in den EnergyBar-Einstellungen an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Entwickler können auch eigene Widgets hinzufügen. EnergyBar 1.0 ist via GitHub verfügbar