Mehr Cash-Back: Apple Card weitet Rückerstattung auf mehr Händler aus

Ausweitung auf weitere Händler

Gestern startete die Apple Card offiziell in den USA – noch ist nichts über den internationalen Start bekannt. Alle Amerikaner, welche sich im Besitz eines iOS-Gerätes mit iOS 12.4 befinden, können (ausreichende Kreditwürdigkeit vorausgesetzt) nun die Apple Card beantragen. Im Idealfall wird die Kreditkarte innerhalb weniger Minuten in digitaler Form ausgehändigt, so dass der Kunde direkt mittels Apple Pay einkaufen kann – die echte Karte wird einige Tage später postalisch zugestellt.Das Reward-Programm der Apple Card wurde jedoch vielerorts kritisiert: 1 Prozent wird dem Kunden zurückerstattet, wenn er die physische Karte nutzt, 2 Prozent bei Nutzung von Apple Pay. Kauft der Kunde bei Apple direkt ein, werden 3 Prozent gutgeschrieben. Beim Marktvergleich bieten andere Karten in den USA oftmals mehr Belohnungen oder Vorteile an.Nun gab Apple bekannt, dass zukünftig weitere Händler eine Rückerstattung von 3 Prozent anbieten werden – nicht nur Apple. Den Anfang macht Uber und Uber Eats – zahlt der Kunde dort mittels Apple Card und Apple Pay, erhält er 3 Prozent des ausgegebenen Betrages zurück.Apple sagt ferner, dass in den kommenden Monaten weitere Händler drei Prozent des Umsatzes rückvergüten werden, wenn die Apple Card über Apple Pay zur Bezahlung eingesetzt wird. Noch ist nicht bekannt, um welche Firmen es sich dabei handeln wird. Es gibt keine Obergrenze für die Rückvergütung – diese wird am Ende des Tages auf das Apple-Card-Konto gutgeschrieben.