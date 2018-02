Mario Kart Tour erscheint als "Free to Play"

Vor einer Woche gab Nintendo bekannt , dass ein weiteres großes Franchise des Unternehmens zukünftig auch auf Mobilgeräten erscheinen wird: Mario Kart. Die Spielereihe, ursprünglich für das Super Nintendo im Jahr 1992 erschienen, erfreut sich seitdem großer Beliebtheit und ist neben Zelda und Super Mario einer der großen Verkaufstreiber für Nintendos eigene Hardware.Mit Super Mario Run machte Nintendo keine guten Erfahrungen: Die Bewertungen waren am Anfang gelinde gesagt durchwachsen und anscheinend stimmte auch der Umsatz nicht. Bei Super Mario Run konnte der Nutzer die ersten Level kostenfrei spielen, für weitere Level sind knapp 10 Euro fällig.Mit "Animal Crossing" und "Fire Emblem Heroes" änderte Nintendo das Geschäftsmodell - diese Games können kostenfrei gespielt werden. Gegen Geld kann der Spieler sich gewisse Vorteile erkaufen, die aber zum Durchspielen nicht notwendig sind. Nintendo hatte mit diesem Geschäftsmodell mehr Glück bei den Kunden, daher wird Nintendo "Mario Kart Tour" ebenfalls als "Free to Play" auf den Markt zu bringen. Für welche Fähigkeiten oder Verbesserungen der Kunde per In-App-Purchase zahlen muss, ist noch nicht bekannt.Mario Kart Tour soll im kommenden Nintendo-Finanzjahr erscheinen - dies geht vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019. Es ist wahrscheinlich, dass Nintendo versuchen wird, das Spiel bis zur Weihnachtssaison in die App Stores zu bekommen, da über die Feiertage traditionell viele iOS- und Android-Geräte den Besitzer wechseln.