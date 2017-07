Macs ferngesperrt - Digitale Lösegelderpressung

Geklaute Account-Daten

Derzeit häufen sich die Fälle, dass Mac-Nutzer erpresst werden. Plötzlich startet der Mac neu, anschließend verlangt der Mac die Eingabe eines sechsstelligen Codes. Unterhalb des Zahlenfeldes ist der Hinweis zu sehen, man solle eine E-Mail an apprestore05@gmx.com oder eine ähnlich lautende Adresse senden. Wer dieser Aufforderung nachkommt, erhält anschließend eine Antwort. Gegen Zahlung eines bis mehrerer Bitcoins werde die Sperre aufgehoben und der Mac lasse sich wieder normal nutzen. Bisherigen Informationen befinden sich die Personen hinter der Masche in Russland.Um den Mac aus der Ferne sperren zu können, ist sowohl die Apple ID als auch das Kennwort erforderlich. In den letzten Jahren kam es zu mehreren erfolgreichen Hackerangriffen auf große Anbieter wie Yahoo, Ebay und andere Unternehmen, die Millionen an Kundenaccounts speichern. War man so leichtsinnig und setzt bei einem essenziellen Account wie beispielsweise iCloud noch immer auf dieselben Login-Daten, so besteht die hohe Gefahr, dass jene Anmeldedaten auch anderen Personen bekannt sind.Das wirklich Kritische an der Angelegenheit ist allerdings nicht der Missbrauch gestohlener Account-Daten, sondern dass die Fernsperrung des Macs unter Umgehung eines wichtigen Sicherheits-Features von iCloud erfolgt. Die Deaktivierung des Macs ist nämlich trotz aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich (siehe Screenshot). Eigentlich sollte der Sinn dieses doppelten Schutzes aber darin bestehen, eben nicht alleine mit Apple ID und Passwort größtmöglichen Schaden anrichten zu können.Auf Reddit melden sich inzwischen ebenfalls Benutzer zu Wort. Wir haben außerdem von einem deutschen Apple Service Provider den Hinweis erhalten, dass auch hierzulande Anwender ihren Mac plötzlich nicht mehr nutzen können. Auf dem iPhone erscheint eine Meldung, ob das Passwort geändert werden soll. Angegeben wird, von wo der Zugriff stattfand - im Falle der geschädigten Nutzer aus Russland. Während ein iPhone per Passcode aus dem Sperrmodus zu entfernen ist, funktioniert das auf einem Mac nicht. Dieser lässt sich nur vom Gerät aus entsperren - ein Mechanismus, auf den die Erpresser setzen.Sollten Sie vor der geschilderten Problematik stehen, dann wenden Sie sich bitte umgehend an den Apple-Support. Dieser hat die Möglichkeit, die EFI-Sperre zu entfernen und Ihren Mac wieder zu aktivieren. Derzeit gibt es keinen anderen Weg - bis auf Zahlung an die Erpresser.