MacStammbaum 8.5 erschienen – Medien, hochauflösender Globus und mehr

Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, hat ein großes Update des vielfach ausgezeichneten Programms zur Erforschung der Familiengeschichte vorgestellt. MacStammmbaum 8.5 für Mac und MobileFamilyTree 8.5 (iPhone und iPad) sind kostenlose Aktualisierungen für alle Kunden von Version 8. Version 8.5 bietet erneut zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen. Wer in diesen Tagen den Mac App Store öffnete, konnte es direkt sehen: Apple empfiehlt die neue Version von MacStammbaum einmal mehr direkt auf der Startseite als eine der besten Apps.Das fünfte umfangreiche kostenlose Update für Nutzer von MacStammbaum 8 bietet unter anderem einen komplett neuen Medienbereich, der die Medienverwaltung (Bilder, Videos, PDF, ...) schneller und übersichtlicher macht. Schnellzugriff auf Dokumente, konfigurierbare Sortierung, Filter und einfache Markierung sind nur ein paar Beispiele.Um auf einen Blick zu erkennen, woher Ihre Familie stammt und wie sie sich auf dem Erdenrund ausbreitete, stellt Ihnen der virtuelle Globus die perfekte Gelegenheit zur Verfügung. MacStammbaum 8.5 verbessert diese beliebte Ansicht noch weiter, bietet erheblich optimierte und höher auflösende Kartendarstellung, Smart Filter, eine leistungsfähigere Suchfunktion sowie übersichtlichere Verbindungslinien. MacStammbaum greift auf die Koordinaten der Orte-Datenbank zurück, um wichtige Lebensereignisse im Globus einzuzeichnen.MacStammbaum 8.5 erfüllt einen vielfach geäußerten Kundenwunsch: Teilbäume zu exportieren oder aus dem Stammbaum zu entfernen. Was einfach klingt, ist eine immens anspruchsvolle Operation im Hintergrund – was aus Nutzersicht ein Familienzweig ist, muss es mathematisch/logisch noch lange nicht sein.MacStammbaum 8.5 für Mac sowie das ebenfalls aktualisierte MobileFamilyTree 8.5 für iPhone und iPad sind kostenlose Updates für alle Kunden von MacStammbaum 8. Neue Nutzer erhalten momentan 50 % Rabatt – für wenige Tage kostet MacStammbaum daher nur 32,99 Euro (Mac App Store: ) und MobileFamilyTree nur 9,99 Euro (App Store: ).