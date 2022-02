MacStammbaum 10 und MobileFamilyTree 10 sind erschienen

Die wichtigsten Neuerungen von MacStammbaum 10

Virtueller Baum – samt AR-Spaziergang

Personengruppen

Quellen festhalten und komfortabel verwalten

Viele sonstige Verbesserungen

Preis und Verfügbarkeit

Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, hat mit MacStammbaum 10 (Mac) und MobileFamilyTree 10 (iPhone/iPad) maßgebliche neue Versionen der beliebten Apps zur Erforschung der eigenen Familiengeschichte veröffentlicht. Fast 25 Jahre ist es nun schon her, dass MacStammbaum als kleines Shareware-Programm auf einer der kostenlosen CDs in Mac-Zeitschriften sein Debüt gab – und inzwischen daher auf eine lange und ereignisreiche Produktgeschichte zurückblicken kann. Einer der bisherigen Höhepunkte: Auf dem Apple-Event 2020 zur Vorstellung der ersten M1-Macs wählte Apple MacStammbaum sogar als Beispiel für besonders gelungene M1-Portierung aus – unser erster Auftritt auf einer Keynote!Version 10 ist gespickt mit neuen Funktionen und Verbesserungen . Im Mittelpunkt steht diesmal der Bearbeiten-Bereich, der nicht nur variabel auf jede Displaygröße reagiert, sondern auch vollständig anpassbar und auf Wunsch per Spracheingabe zu bedienen ist. Erstmals bewegen sich MacStammbaum und MobileFamilyTree hinsichtlich der Eingabe übrigens auf Augenhöhe – es werden dieselben Funktionen in derselben Designsprache geboten, allerdings natürlich plattform-spezifisch umgesetzt. Vollständig überarbeitet ist zudem der Interaktive Baum, welcher nun über alle Funktionen des Bearbeiten-Bereichs sowie ein deutlich verbessertes Erscheinungsbild verfügt.Der neuentwickelte Virtuelle Baum ermöglicht es, alle Personen des Stammbaums in einer großen 3D-Darstellung gleichzeitig anzuzeigen. Was nach einer Selbstverständlichkeit klingt, ist in 2D nämlich leider mathematisch nicht möglich. Im Vergleich zu früheren Versionen wurden Ausrichtung und Darstellung erheblich verbessert, außerdem lassen sich jetzt Pfade zwischen zwei Personen anzeigen, um deren Verwandtschaft direkt zu visualisieren. In MobileFamilyTree 10 gibt es als spektakuläre Funktion, erstmals im wahrsten Sinne des Wortes durch die Familiengeschichte zu spazieren. Der AR-Modus platziert den Stammbaum entweder auf dem Tisch oder im gesamten Raum und macht den Stammbaum greifbarer denn je.Sehr praktisch: Die neuen "Personengruppen" ermöglichen es, beliebig viele Gruppen anzulegen (z.B. Personen aus Berlin, Familienzweig Müller, persönlich bekannte Verwandte), um diese in allen Diagrammen und Ansichten farblich hervorzuheben. Diagramme können zudem auf einzelne Gruppen begrenzt werden.Die vollständig neue Quellenverwaltung hilft dabei, alle Informationen auch zu belegen. MacStammbaum 10 und MobileFamilyTree 10 liefern Dutzende Vorlagen mit, um Nutzer an die Hand zu nehmen, was es für die jeweiligen Quellentypen (Buch, Einwanderungspapiere, Zeitungsausschnitt, etc.) festzuhalten gibt. Auch eigene Vorlagen sowie vollständig konfigurierbare Quellenzitate sind möglich.An weiteren Neuerungen bringt Version 10 die Möglichkeit mit, per iPhone- oder iPad-Kamera direkt vom Mac aus Dokumente einzuscannen und diese automatisch zu begradigen und zu beschneiden. Der Virtuelle Globus steht erstmals auch in der iPhone- und iPad-Version zur Verfügung und zeigt zudem auf Wunsch Bilder von Orten an. Copy und Paste von Personen- und Familienereignissen war ein ebenso häufig geäußerter Wunsch wie besserer Import aus dem Adressbuch (übernimmt Bilder, Beziehungen und Wohnorte, außerdem mehrere Personen gleichzeitig) und Unterstützung von GEDCOM 7. Darüber hinaus gibt es durch das ganze Programm hinweg deutliche Performance-Verbesserungen, unter anderem bei der Nutzung von CloudTree oder FamilySearch in Bäumen mit besonders vielen zugewiesenen Personen.MacStammbaum 10 (Produktseite: ) und MobileFamilyTree 10 (Produktseite: ) sind kostenpflichtige Updates. Langjährige Nutzer wissen, dass alle drei Jahre ein Update zu vergünstigten Preisen erscheint, es in der Zwischenzeit regelmäßig umfangreiche kostenlose Aktualisierungen gibt. Zur Einführung von Version 10 kostet MacStammbaum nur 34,99 Euro (50 % Rabatt) im Mac App Store , MobileFamilyTree für iPhone und iPad liegt bei 14,99 Euro (ebenfalls 50% Rabatt). Wer die Vorgängerversion erst kürzlich kaufte, erhält natürlich auf Nachfrage einen kostenlosen Download-Code. An Systemvoraussetzungen gelten macOS 10.15 Catalina bzw. iOS 14. Lokalisiert ist die Software in 16 Sprachen, darunter selbstverständlich auch Deutsch.