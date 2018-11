MacBook Pro mit Vega-Grafikkarten: Erste Benchmarks durchgesickert

Neben dem iPad Pro, dem Mac mini und dem neuen MacBook Air kündigte Apple nach dem "There's more in the making"-Event an, dass das Topmodell der MacBook-Pro-Reihe ab sofort mit professioneller Grafikhardware geordert werden kann. Zur Auswahl steht die Radeon Pro Vega 16 und 20, welche im Apple Store als Upgrade-Option für 300 bzw. 420 euro angeboten wird. Beide GPUs greifen auf 4 GB HBM2-Grafikspeicher zu.Nun sind allererste Benchmark-Ergebnisse der Highend-GPU im MacBook Pro durchgesickert. Normalerweise erreicht das 15" MacBook Pro mit i9-Prozessor und "Radeon Pro 560X"-GPU im Geekbench-Test rund 65.000 Zähler im OpenCL-Benchmark, im Metal-Benchmark etwa 57.000 Punkte.Momentan sind nur Benchmark-Ergebnisse der größten GPU, nämlich der Radeon Pro Vega 20, verfügbar. Ein MacBook Pro, ebenfalls mit i9-Prozessor, erreicht mit der Vega 20 OpenCL-Werte zwischen 75.817 und 80.002 Zähler, im Metal-Test kam die neue GPU auf 73.953 Punkte.Apple gibt auf den Produktseiten des MacBook Pro an, dass die Vega-Grafikoptionen bis zu 60 Prozent mehr Performance bieten – die Geekbench-Ergebnisse bestätigten dies nicht. Apple erwähnt allerdings, dass die Geschwindigkeitssteigerung in Cinema 4D R20 gemessen wurde und nicht mittels des Geekbench-Tools. Cinebench-Ergebnisse der neuen Modelle stehen noch aus.