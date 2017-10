MacBook-Pro-Konkurrenz: Microsoft Surface Book 2 mit Touchdisplay

Laptop + Tablet

Microsoft hat den Nachfolger des hauseigenen Notebook-Tablet-Hybriden Surface Book präsentiert. Das 2-in-1-Gerät kommt mit einem hochauflösenden 13,5-Zoll-Touchdisplay auf den deutschen Markt. Laut Microsoft bietet das Surface Book 2 zweimal mehr Leistung als der Vorgänger. Auch die Akkulaufzeit hat sich den Herstellerangaben zufolge deutlich gesteigert.Das Highlight des Premium-Notebooks ist das vom restlichen Magnesiumgehäuse abnehmbare Touchdisplay. Die Auflösung beträgt 3.000 x 2.000 Bildpunkte, was einer Pixeldichte von 267 ppi entspricht. Zum Vergleich: Das MacBook Pro bietet ein 13-Zoll-Display mit 2560 x 1600 Pixeln (227 ppi).Das abgenommene Display lässt sich ohne Einschränkungen als Tablet benutzen. Für zusätzliche Eingabeoptionen gibt es den separat erhältlichen Stift Surface Pen oder das Surface Dial.Microsoft hat die Geschwindigkeit des Hybriden im Vergleich zum ersten Surface Book gesteigert. Das Gerät verfügt in der Topvariante über einen Intel Core i7 Prozessor der 8. Generation (Kaby Lake Refresh) mit 4 Kernen, der je nach Konfiguration mit bis zu 4,2 Gigahertz taktet. Hinzu kommen bis zu 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine PCIe-SSD mit maximal 1 Terabyte.Die Basisvariante beinhaltet Intels GPU HD Graphics 620. Nutzer mit höheren Ansprüchen können sich für die aufpreispflichtige Nvidia GeForce GTX 1050 (2 Gigabyte Speicher) entscheiden.Microsoft spricht von einer Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden – allerdings nur bezogen auf die Videowiedergabe. Dies seien 70 Prozent mehr als beim aktuellen MacBook Pro, so der Redmonder Konzern. Auf andere Nutzungsszenarien hinsichtlich der Ausdauer des Akkus geht Microsoft aber nicht ein.Wenn Nutzer das Display im Tablet-Modus – also ohne restliches Gehäuse – verwenden, sind bis zu 5 Stunden möglich, bevor das Surface Book 2 wieder an die Steckdose muss.Äußerlich ist die zweite Generation von Microsofts Notebook kaum vom Vorgänger zu unterscheiden. Sowohl die Maße des Magnesiumgehäuses als auch das Gewicht (1.533 Gramm für die Basisvariante, 1.642 Gramm für das Topmodell) sind praktisch identisch. Das Tabletdisplay alleine wiegt 719 Gramm.Hinsichtlicher der Anschlüsse stehen zwei klassische USB-A-Ports und ein USB-C-Port zur Verfügung. Dazu gibt es den magnetischen Surface-Connector und einen SD-Kartenleser.Das Surface Book 2 von Microsoft kommt hierzulande am 16. November mit vorinstalliertem Windows 10 in den Handel. Der Preis des Basismodells beträgt 1.749 Euro. Kunden können das 2-in-1-Gerät ab dem 9. November vorbestellen Zudem erscheint in den USA eine 15-Zoll-Variante des Surface Book 2, die aber in Deutschland zunächst nicht verfügbar sein wird. Diese bietet eine höhere Auflösung (3.240 × 2.160 Pixel) und mehr Grafikleistung (Nvidia GeForce GTX 1060). Dafür ist das 15-Zoll-Modell aber auch etwas schwerer (1,9 Kilogramm).