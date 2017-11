MacBook Pro: Apple verlängert Reparaturprogramm für Displaybeschichtung

Diverse MacBook-Generationen von „Staingate“ betroffen

MacBook Pro (13 Zoll, Early 2013)

MacBook Pro (15 Zoll, Early 2013)

MacBook Pro (13 Zoll, Late 2013)

MacBook Pro (15 Zoll, Late 2013)

MacBook Pro (13 Zoll, Mid 2014)

MacBook Pro (15 Zoll, Mid 2014)

MacBook Pro (13 Zoll, Early 2015)

MacBook Pro (15 Zoll, Mid 2015)

MacBook Pro (13 Zoll, 2016)

MacBook Pro (15 Zoll, 2016)

MacBook Pro (13 Zoll, 2017)

MacBook Pro (15 Zoll, 2017)

MacBook (12 Zoll, Early 2015)

MacBook (12 Zoll, Early 2016)

MacBook (12 Zoll, Early 2017)

Apple hat das kostenlose Austauschprogramm für fehlerhafte Display-Beschichtungen diverser Modelle des MacBook Pro Retina und MacBook laut Bericht verlängert. Nutzer sind demnach innerhalb von vier Jahren ab Kaufdatum dazu berechtigt, betroffene Geräte kostenfrei reparieren zu lassen. Ein entsprechendes Dokument schickte Apple MacRumors zufolge bereits an autorisierte Servicedienstleister.Das von Medien als „Staingate“ bezeichnete Problem äußert sich in Form deutlich sichtbarer Flecken auf dem Display des jeweiligen MacBook-Pro-Modells. Die Ursache des Fehlers, der schon seit dem ersten MacBook Pro Retina im Jahr 2012 bekannt ist, liegt in der Display-Entspiegelungsfolie, die sich an bestimmten Stellen ablösen kann. Apple reagierte nach einer Sammelklage und tausenden von Beschwerden im hauseigenen Support-Forum 2015 schließlich mit dem Angebot einer über den Garantiezeitraum hinausgehenden kostenlosen Reparatur.Eigentlich endete das Reparaturprogramm offiziell am 17. Oktober 2017. Kunden hatten aber auch die Möglichkeit, den Reparaturservice unabhängig von der genannten Frist bis zu drei Jahre nach Kauf des betroffenen Geräts in Anspruch zu nehmen.Die jetzt abermals verlängerte Regelung gibt Kunden die Möglichkeit, innerhalb von vier Jahren ab dem Kaufdatum eine kostenlose Beseitigung von Displayschicht-Fehlern einzufordern. Folgende MacBook-Pro-Modelle und MacBooks sind für die Reparatur qualifiziert:Das ebenfalls im Zusammenhang mit Staingate genannte MacBook Pro Retina von 2012 steht nicht auf der Liste, da es schon seit über vier Jahren nicht mehr offiziell von Apple verkauft wird. Kunden, die ein Gerät mit fehlerhafter Display-Beschichtung besitzen, sollten das Problem dem Apple-Support melden, um so schnell wie möglich am Reparaturprogramm teilnehmen zu können.