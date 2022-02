MacBook Pro (2021): Display-Probleme bei sommerlichen Temperaturen – Pro Display XDR auch betroffen

Displays werden zu warm und reduzieren die Helligkeit

Raumtemperatur senken und Apps schließen

Das Liquid Retina XDR Display des MacBook Pro (2021) besticht durch seine Helligkeit und den sehr guten Kontrast. Das gilt in noch höherem Maße für Apples Highend-Monitor namens Pro Display XDR. Unter bestimmten Bedingungen jedoch stellen die Geräte die Inhalte nicht mehr so brillant dar wie gewohnt, sondern werden merklich abgedunkelt. Sie lassen sich auch nicht mithilfe der entsprechenden Einstellungen heller konfigurieren. Das hängt mit einer von Apple eingebauten Schutzverkehrung zusammen, welche die Notebooks und Monitore vor Überhitzung bewahren und somit Defekten vorbeugen soll.MacBook Pro (2021) und Pro Display XDR signalisieren die Reduzierung der Helligkeit mit entsprechenden Warnsymbolen in der Menüleiste von macOS sowie im Kontrollzentrum des Betriebssystems. Da ein solcher Hinweis in den vergangenen Wochen offenbar etliche Nutzer der Geräte irritierte, hat Apple auf den hauseigenen Internetseiten jetzt ein Support-Dokument veröffentlicht, in dem das Unternehmen den Grund für das Verhalten erläutert. Dem derzeit lediglich in englischer Sprache verfügbaren Text ist zu entnehmen, dass die Displays in solchen Fällen in den Energiesparmodus wechseln, welcher die Helligkeit einschränkt. Als mögliche Ursachen nennt Apple eine Umgebungstemperatur von mehr als 25 Grad Celsius in Verbindung mit der Wiedergabe von sehr hellen Inhalten wie etwa HDR-Videos über einen längeren Zeitraum.Apple beschreibt in dem Support-Dokument zudem einige Maßnahmen, mit denen man MacBook Pro (2021) und Pro Display XDR dazu bringt, wieder in voller Helligkeit zu erstrahlen. Falls das möglich ist, sollte man die Raumtemperatur absenken. Besitzern eines betroffenen Notebooks rät das Unternehmen, eine oder mehrere Apps zu beenden, welche die Systemressourcen stark in Anspruch nehmen. Hilfreich könne es zudem sein, den Referenzmodus der Bildschirme zu aktivieren, dieser Tipp richtet sich auch an Nutzer des Highend-Monitors. Darüber hinaus sollte man auf dem Mac alle Fenster, die HDR-Inhalte präsentieren, schließen oder zumindest minimieren. Schließlich empfiehlt Apple, das System in den Ruhezustand zu versetzen und fünf bis zehn Minuten abkühlen zu lassen, bevor man es wieder aktiviert. Wenn das Problem auch bei einer Umgebungstemperatur von unter 25 Grad Celsius auftritt, sollte man sich bei Apple melden.