Neue Reparaturprogramme: Tastaturprogramm erweitert (inklusive 2019er-Modell), "Flexgate"-Programm für 13"-MacBook Pro

Apple erweitert Tastaturaustauschprogramm

MacBook (Retina, 12", Anfang 2015)

MacBook (Retina, 12", Anfang 2016)

MacBook (Retina, 12", 2017)

MacBook Air (Retina, 13", 2018)

MacBook Pro (13'', 2016, zwei Thunderbolt 3­-Anschlüsse)

MacBook Pro (13'', 2017, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (13", 2016, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (13", 2017, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (15'', 2016)

MacBook Pro (15'', 2017)

MacBook Pro (13", 2018, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (15'', 2018)

MacBook Pro (13", 2019, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (15'', 2019)

"Flexgate" – Kostenfreier Displaytausch beim 2016er MacBook Pro 13"

Als Apple das MacBook 12" im Jahr 2015 und das 2016er MacBook Pro 13" und 15" vorstellte, waren viele Kunden von der Tastatur enttäuscht: Einige kamen mit der neuen Tastatur nicht mehr so gut zurecht wie mit Keyboard älterer Modelle. Aber es kam noch schlimmer: Die neuen Tastaturen machten durch eine hohe Ausfallrate auf sich aufmerksam. Die genaue Ursache ist nicht geklärt – in der Diskussion sind Staub oder thermische Belastung und daraus resultierende Verformungen der Mechanik.Apple reagierte nach Sammelklagen und schlechten Presseberichten und rief Mitte 2018 ein Reparaturprogramm ins Leben, über das defekte Tastaturen kostenfrei ausgetauscht werden. Dabei erhalten einige ältere Modelle, wie zum Beispiel das 2016er MacBook Pro, die Tastaturen der 2017er-Modelle, welche bereits einige kleine Verbesserungen aufweisen und die Fehlerraten signifikant reduzieren sollen.Apple hat nun bekannt gegeben, dass das Austauschprogramm für Tastaturen auf alle seit dem 2015er MacBook 12" und 2016er MacBook Pro erschienenen Geräte erweitert wird – dies umfasst nun auch das 2018er MacBook Air und das gerade gestern erst vorgestellte 2019er MacBook Pro. Beim gestern vorgestellten neuen Modell soll Apple einigen Berichten nach eine veränderte Tastatur verbauen, welche wohl die Ausfallraten noch weiter senken soll. Dass Apple auch dieses Modell in das Programm aufnimmt, könnte den Hintergrund haben, dass sich zweifelnde Kunden zumindest in der Sicherheit wiegen können, für vier Jahre kostenfreie Reparaturen der Tastatur zu erhalten.Ab sofort sind folgende Modelle für das Programm qualifiziert:Ferner darf das Gerät keine nennenswerten Beschädigungen aufweisen und der Kauf des Gerätes muss weniger als vier Jahre zurückliegen. Weitere Informationen zum Ablauf des Austauschprogramms finden Sie hier Aufgrund des Displaykabels kommt es beim 2016er MacBook Pro 13" gehäuft zu Problemen mit dem Display . Entweder entdecken Anwender eine am unteren Rand unausgeglichene Hintergrundbeleuchtung oder das Display fällt komplett aus. Aufgrund von vielen Nutzerbeschwerden und einer Sammelklage hat Apple nun auch hier ein kostenfreies Reparaturprogramm ins Leben gerufen, über welches betroffene Nutzer ein neues Display erhalten.Das Programm deckt nur die 2016er-Modelle des MacBook Pro 13" ab, nämlich die Variante mit zwei Thunderbolt-Anschlüssen ohne Touch Bar und das Modell mit vier Thunderbolt-Ports und mit Touch Bar. Die Modelle befanden sich von Oktober 2016 bis Februar 2018 im Handel. Auch dieses Programm ist auf vier Jahre nach dem Erstkauf des Gerätes beschränkt und das MacBook darf keine größeren Beschädigungen aufweisen, um von dem Reparaturprogramm zu profitieren.