Mac mini: Kein neues Gehäuse bei der nächsten Generation?

Unverändertes Mini-Design immer wahrscheinlicher

Mac Studio statt Mac mini Pro

Nächster Mac mini mit M2 und M2 Pro Chip?

Apple behält das aktuelle Gehäuse des Mac mini voraussichtlich auch bei der nächsten Generation des kleinen Apple-Rechners bei. Die Information beruht auf der Einschätzung von Ming-Chi Kuo. Der Zulieferer-Insider gab seine Prognose zum kommenden Mac mini via Tweet ab. Apple würde damit ein mehr als zehn Jahre altes Design weiterhin beibehalten. Es gibt jedoch auch gegenteilige Meldungen bezüglich des Gehäusedesigns von Apples nächster Mini-Generation.Apple-Leaker Jon Prosser stellte im letzten Jahr ein runderneuertes Design des Mac mini in Aussicht. Apple tüftele an einem kleineren Gehäuse, das mit einer Plexiglas-ähnlichen Oberfläche versehen sei. Kuo widerspricht der These jetzt mit seinem Tweet.Gerüchte über einen neuen Mac mini halten sich in letzter Zeit hartnäckig. Nachdem Apple den Desktop-Rechner im November 2020 als einen der ersten Macs mit dem hauseigenen M1-Chip auf den Markt gebracht hatte, wandte sich das Unternehmen aus Cupertino verstärkt anderen Modellen zu – auf dem letzten Event beispielsweise medienwirksam mit dem Mac Studio, der den Mac mini nicht nur von der Größe, sondern auch der Leistung deutlich hinter sich lässt. Wer hingegen auf eine aktualisierte Variante des Mac mini wartete, wurde enttäuscht.Ob Apple die Arbeit an einem neuen Mac mini zugunsten des kürzlich präsentierten Mac Studio nach hinten schob, lässt sich schwer einschätzen. 9to5mac zufolge erwog Apple zwischenzeitlich eine Highend-Variante des Mini-Modells – inklusive der Chip-Optionen M1 Pro und M1 Max. Doch das Unternehmen habe sich schlussendlich für die Entwicklung des runderneuerten Mac Studio entschieden, dessen Gehäuse – unter anderem wegen der für den neuen M1 Ultra Chip benötigten Kühlung – deutlich höher als des des Mac mini ist.Angesichts des neuen Desktop-Mac sieht Apple allem Anschein nach keine Notwendigkeit (mehr), den kleinsten Desktop-Mac auf maximale Leistung zu trimmen oder auf absehbare Zeit mit einem neuen Gehäuse auszustatten. Das Unternehmen visiert momentan aller Wahrscheinlichkeit nach die Aktualisierung auf den noch unveröffentlichten M2-Chip an, wobei auch die Option auf einen M2 Pro Chip für höhere Performance-Bedürfnisse vorgesehen sein soll. Das Leistungslevel des Mac Studio ist aber nicht zu erwarten.Wie lange es noch zur Veröffentlichung dauert, lässt sich schwer abschätzen. Manche Meldungen gehen von einem Veröffentlichungstermin des nächsten Mac mini erst im Jahr 2023 aus.