Mac-Tipp: Update-Probleme identifizieren und lösen

Update-Fehler per App oder Terminalbefehl ergründen

Neustart oder Gesicherter Modus können Abhilfe schaffen

Aktivierter Inhaltscache erfordert weitere Schritte

Vor Kurzem gab Apple macOS Monterey 12.4 frei und veröffentlichte wenig später zudem ein Sicherheitsupdate mit der Versionsnummer 11.6.7 für macOS Big Sur. Insbesondere im Zusammenhang mit letzterer Aktualisierung beklagten sich etliche Nutzer in Kommentarspalten und Foren, diese lasse sich nicht auf ihren Geräten installieren. Ursache für die Probleme waren vermutlich korrupte Downloads. In den meisten Fällen gelangte das Update durch eine Wiederholung des Vorgangs dann doch noch auf den Mac, manch ein Rechner aus Cupertino konnte jedoch bislang nicht aktualisiert werden.Der von dem Problem selbst betroffene Entwickler Howard Oakley erklärt jetzt auf seinem Blog The Eclectic Light Company , wie sich die Ursachen solcher Update-Probleme identifizieren lassen. Zudem gibt er Tipps, mit denen die Aktualisierung in aller Regel gelingt. Für die Fehleranalyse empfiehlt er die von ihm angebotenen kostenlosen Apps SilentKnight und LockRattler . Oft genügt allerdings auch ein Blick auf die Statusmeldung der Systemeinstellung „Softwareupdate“. Klarheit über den Grund für das Fehlschlagen schafft unter Umständen zudem der Terminal-Befehl softwareupdate -ia --include-config-data.Oakley zufolge reicht es in den meisten Fällen, den Mac neu zu starten und die Aktualisierung erneut anzustoßen. Führt das nicht zum Erfolg, sollte man einmalig in den Gesicherten Modus booten, und zwar wie folgt:• Intel-Macs: Umschalttaste beim Einschalten gedrückt halten;• Apple Silicon: Ein-/Ausschalter gedrückt halten, bis Startoptionen erscheinen.Zudem besteht die Möglichkeit, den Mac im Wiederherstellungsmodus zu starten und das Update von dort aus einzuspielen:• Intel-Macs: Befehlstaste und R beim Einschalten gedrückt halten;• Apple Silicon: Ein-/Ausschalter gedrückt halten, bis Startoptionen erscheinen.Klappt auch das nicht, bleibt nur eine mögliche Lösung: Ein paar Stunden warten und dann einen neuen Versuch unternehmen. Sollte sich das Update auch nach mehrmaligen Anläufen nicht installieren lassen, empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit Apples Supportabteilung Mac-Nutzer, welche über mehrere Geräte verfügen und deshalb auf einem ihrer Rechner den Inhaltscache aktiviert haben, müssen gegebenenfalls weitere Schritte unternehmen. Sollte nämlich das Update auf dem Cache-Server fehlerhaft sein, schaffen auch wiederholte Neustarts oder der Gesicherte Modus keine Abhilfe. Die ins lokale Netzwerk eingeloggten Macs würden nämlich auch dann weiterhin mit den bereits heruntergeladenen korrupten Aktualisierungsdateien versorgt. Lösen lässt sich das Problem durch das Abschalten des Inhaltscache unter „Freigaben“ in den Systemeinstellungen. Anschließens erfolgt auf allen Rechnern der Download von Apples Update-Servern und die Aktualisierung sollte gelingen.