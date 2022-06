Apple entkoppelt Sicherheitsupdates von Systemupdates

Schnellere Updates wünschenswert

Neue Option erlaubt automatische Installation

Manche Sicherheitsaktualisierungen sind sehr dringlich – besonders, wenn Lücken von Angreifern aktiv ausgenutzt werden. In Zukunft will Apple hier unter dem Slogan "Rapid Security Response" schneller reagieren, indem der Konzern Sicherheitsupdates von normalen Systemupdates entkoppelt. Auf dem Mac hat Apple mit dem "Malware Removal Tool", kurz MRT, bereits die Möglichkeit, beispielsweise das Ausführen von notarisierten Apps zu verhindern, wenn sich herausgestellt hat, dass diese Schaden anrichtet. Hierfür ist kein Betriebssystem-Update erforderlich.Leider dokumentiert Apple aktuell noch nicht, in welcher Form in Zukunft Sicherheitsupdates den Weg auf die Computer und Handys finden. Besonders auf dem Mac ist das Installieren von Updates sehr zeitaufwendig: Je nach eingesetztem Mac dauert die Installation zwischen 20 und 45 Minuten – meist unabhängig davon, wie umfangreich das Update ist. Deswegen scheuen viele Anwender von der Installation zurück, da in dieser Zeit der Mac nicht genutzt werden kann – und wichtige Sicherheitsupdates finden erst verspätet den Weg auf den Computer.Die Entkoppelung von Sicherheitsupdates und regulären Updates erlaubt es Apple, deutlich schneller auf Bedrohungen zu reagieren. Doch Anwender müssen auch bereit sein, diese zu installieren – sonst bietet Apples schnellere Bereitstellung kaum Vorteile.Aktuell ist noch komplett unklar, wie Apple die neue "Rapid Security Response" umsetzt und ob diese Sicherheitsupdates ebenfalls eine lange Installation nach sich ziehen oder "still" im Hintergrund installiert werden. Es wäre sehr wünschenswert, wenn Apple (natürlich optional) die Installation so transparent wie möglich gestalten würde, sodass im Idealfall der Nutzer von der Installation nichts mitbekommt.In der Einstellungs-App von iOS 16 findet sich eine neue Option wieder – doch leider ist die Beschreibung noch nicht sonderlich aussagekräftig:Hinter dieser Option könnte sich die neue, automatische Installation von Sicherheitsupdates verbergen, welche der Beschreibung nach wohl im Hintergrund ohne Nutzerintervention ausgeführt wird. Begrüßenswert ist, dass der Nutzer so die Möglichkeit hat, normale iOS-Updates nur auf Wunsch zu installieren – aber Sicherheitsupdates direkt zu erhalten.