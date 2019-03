Mac App Store: Updates können zeitversetzt in Schüben veröffentlicht werden

Es dauert 7 Tage, bis alle Nutzer das jeweilige Update bekommen

Warum Apple das Feature anbietet

Nur bei automatischen Updates aktiviert

Was Apple Drittanbietern schon seit iOS 11 im App Store der hauseigenen iDevices bietet, steht fortan auch für den Mac App Store zur Verfügung: Die Veröffentlichung von Updates in einzelnen, zeitversetzten Schüben. Entwickler haben von an die Möglichkeit, Updates nicht mehr sofort und in einem Rutsch für alle Anwender freizugeben, sondern über einen Zeitraum von bis zu 7 Tagen schrittweise zu verteilen – aber nur, wenn Anwender automatische Updates aktiviert haben.Softwareanbieter bekommen durch das neue Feature die Gelegenheit, ihre Anwendungen in Phasen einem immer größeren Prozentsatz an Anwendern zur Verfügung zu stellen. Der Vorgang funktioniert über App Store Connect, wie Apple auf der dazugehörigen Developer-Mitteilung darlegt. Wenn Entwickler das Feature des schrittweisen Verteilens verwenden, installiert der App Store die jeweiligen Updates nach und nach bei immer mehr Anwendern – vorausgesetzt, der jeweilige Nutzer hat automatische Aktualisierungen für Apps in den macOS-Einstellungen aktiviert.Die Schübe der Installationen sehen folgendermaßen aus: Am ersten Tag wird das Update bei einem Prozent aller Kunden aufgespielt. Am zweiten Tag wächst die Zahl auf 2 Prozent. Während des dritten Tages (5 Prozent) und vierten Tages (10 Prozent) steigt die Zahl der Nutzer, die mit der neuen App-Version beliefert werden, schon deutlich an. In den letzten drei Tagen des Verteilungszeitraums erhöhen sich die Werte auf jeweils 20, 50 und schließlich 100 Prozent der belieferten Installationsbasis.Der Sinn dahinter, dass neue App-Versionen statt auf einen Schlag in einzelnen, zeitversetzten Schüben veröffentlicht werden, liegt in dem Fehlerpotenzial von Aktualisierungen begründet. Falls zum Beispiel ein Problem eines Softwareupdates erst nach der Veröffentlichung auffällt, gibt das neue Feature Apple die Möglichkeit, die Verteilung des Updates zu stoppen, bevor eine größere Anzahl von Nutzern betroffen ist.Die neue Regel gilt nur für die automatische Update-Funktion des Stores. Manuell können Nutzer Aktualisierungen für Anwendungen weiterhin zu jeder beliebigen Zeit installieren – entsprechend auch direkt nach der Veröffentlichung.