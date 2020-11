Windows-Apps auf M1-Macs ausführen – CrossOver 20.0.2 bringt (bald) Unterstützung

Möglich dank Rosetta

Voraussetzungen

Die Vorstellung von CrossOver 20 liegt bereits einen Monat zurück. Zu jenem Zeitpunkt hieß es zwar, Mac-Nutzer könnten Windows-Programme unter Big Sur ausführen – auf ARM-Unterstützung müsse man jedoch noch länger warten. Nun legte CodeWeavers aber nach und kündigte M1-Unterstützung an. Dies bedeutet, dass Windows-Software fortan via CrossOver auf einem der neuen ARM-Macs läuft. Anders als Virtualisierungsumgebungen wie Parallels, funktioniert CrossOver ohne eine Windows-Installation. Die kommerzielle Version des quelloffenen Wine-Projekts ist damit weitaus limitierter und dient tatsächlich nur der Ausführung einzelner Programme. Wer allerdings genau danach sucht, muss nicht erst ein anderes Betriebssystem auf dem Computer einrichten – was im Falle von Windows auf ARM-Macs auch gar nicht ginge.Wer ein Windows-Programm via CrossOver 20 auf dem Mac startet, profitiert dabei von Apples Rosetta 2. Crossover emuliert die Intel-Binaries, um sie dann auf den ARM-Macs via Rosetta auszuführen. Sogar Spiele sind möglich, wie das folgende Video demonstriert:Natürlich sollte jedem klar sein, dass man auf diese Weise viel Performance auf der Strecke lässt. Dennoch dürfte dies normale Programme kaum vor Probleme stellen, da die M1-Macs ausreichend Rechenleistung bieten. Aufwendige Spiele sind hingegen eine ganz andere Hausnummer, denn dafür treten zu hohe Einbußen auf. Trotz allem handelt es sich um eine bemerkenswerte Möglichkeit. Im Blog-Post heißt es allerdings begeistert: Stellt euch vor – ein 32-Bit Windows-Binary läuft über eine 32-zu-64-Bridge in Wine über macOS auf einer ARM-CPU, welche x86 emuliert!Um mit CrossOver auf einem M1-Mac zu arbeiten, ist macOS 11.1 erforderlich. Dieses liegt seit kurzem in der ersten Beta vor und bringt wichtige Bugfixes für Rosetta 2 mit. Aus diesem Grund war es CodeWeavers auch nicht möglich, die Umgebung schon unter 11.0.1 zum Laufen zu bringen. Erforderlich ist CrossOver 20.0.2 (Produktseiten: ). Je nach Art der Lizenz kostet die Umgebung zwischen 38 Euro (für die aktuelle Version), 59 Euro (12 Monate Support und Updates) oder 475 Euro (lebenslange Updates). Die offizielle Kompatibilitätsliste unterstützter Programme gibt es hier: