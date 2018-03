Lost Horizon 2: Adventure-Hit für iPhone und iPad verfügbar

Interaktiver Thriller von den Geheimakte-Tunguska-Machern

Das schon seit mehreren Jahren für Windows verfügbare Grafik-Adventure Lost Horizon 2 ist jetzt auch für iPhone, iPad und iPod touch erhältlich (Store: ). Der Point-and-Click-Titel stammt von Animation Arts Creative, zu dessen Spiele-Portfolio auch die Geheimakte-Adventures gehören.Die Handlung spielt in den 1950er Jahren. Der britische Soldat Fenton Paddock erfährt während seines Einsatzes im Suezkrieg von der Entführung seiner Tochter. Zusammen mit der israelischen Geheimagentin Anna macht er sich in der damaligen Sowjetunion auf die Suche nach seinem Kind.Lost Horizon 2 setzt auf das Spielprinzip klassischer Adventures und setzt auf Krimi- sowie Mystery-Elemente. Die atmosphärischen 3D-Grafiken bieten Nutzern die Gelegenheit, Landschaften, Bauwerke und Räume nach Gegenständen oder Hinweisen zu durchforsten. Hinzu kommen Rätsel und Puzzle, die die Protagonisten meistern müssen, um ihrem Ziel näher zu kommen.Auch der stimmungsvolle Soundtrack lässt den Nutzer tief in die Handlung eintauchen. Das Spiel wurde komplett auf Englisch und Deutsch vertont.Lost Horizon 2 benötigt mindestens iOS 10. Der Preis für die Mobil-Variante des Adventures beträgt 5,49 Euro (Store: ).