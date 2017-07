Lightning-Kopfhörer von Pioneer lernt »Hey Siri«

Mikrofon auf Dauerbetrieb

Weitere Neuerungen

Pioneer Rayz

Zu den umstrittensten Design-Entscheidungen beim iPhone 7 gehörte der Wegfall des seit Jahrzehnten etablierten 3,5-mm-Anschlusses. Plötzlich mussten Freunde kabelgebundener Kopfhörer neue Zubehör-Hardware kaufen und auf Lightning statt Klinke setzen.Einer der ersten Hersteller, der diesen neuen Markt bediente, war seinerzeit Pioneer mit den Rayz-Ohrhörern (Store: ). Jetzt legen die Japaner noch einmal nach und implementieren per Firmware-Update eine weitere Apple-spezifische Funktion. Künftig horcht das eingebaute Mikrofon dauerhaft nach dem bei iOS-Nutzern bekannten »Hey Siri«-Befehl. Somit können Nutzer typische Siri-Aufträge wie das Stellen des Timers, Abspielen von Musik, Versenden von Nachrichten oder Tätigen von Anrufen erledigen, ohne extra dafür das iPhone aus der Tasche zu holen.Zu den weiteren Verbesserungen des Updates gehören Optimierungen bei der AutoPause-Funktion. Ähnlich wie bei den AirPods stoppt die Musikwiedergabe, sobald man einen der beiden Hörer aus dem Ohr nimmt. Setzt man ihn wieder ein, geht es automatisch weiter. Statustöne informieren jetzt, wenn die intelligente Pause aktiviert wurde. Schließlich gibt es jetzt auch Support auf Deutsch.Als Pioneer Rayz im Februar speziell für das iPhone 7 auf den Markt kamen, punktete das Gerät vor allem durch eine scheinbar einfache Hilfestellung. Da in dem Kabel ein weiterer Lightning-Port verbaut ist, kann das iPhone trotz eingestecktem Kopfhörer aufgeladen werden. Außerdem bringt der Ohrhörer einen weiteren »Smart Button« mit, den man mit einer beliebigen Aktion auf dem iPhone verknüpfen kann, etwa dem Start der Lieblings-App. Dazu ist die aktualisierte, kostenfreie Begleit-App für iOS notwendig (Store: ).Pioneer Rayz sind bei Apple in den Farben Roségold und Schwarz für jeweils 179,95 Euro verfügbar. Die Angabe, dass der Vertrieb exklusiv über Apple geschehe, ist zwar streng genommen richtig, bezieht sich aber nur auf Deutschland und diese beiden Farben. In den USA sind darüber hinaus die Ausführungen Bronze und Graphit verfügbar.Weiterführende Links: