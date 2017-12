Life Is Strange - preisgekröntes Adventure für iPhone und iPad erschienen

Das preisgekrönte Adventure "Life Is Strange" ist ab sofort auch für iPhone und iPad erhältlich (zur App: ). In dem Episoden-Drama übernimmt man die Rolle der 18-jährigen Schülerin Max in der fiktiven US-Kleinstadt Arcadia Bay. Sie versucht, mysteriöse Vorfälle aufzuklären, und kann hierfür auch ihre besondere Fähigkeit zurückgreifen, in der Zeit zurückzureisen.In der von Square Enix geschaffenen 3D-Welt kann sich der Spieler relativ frei bewegen, wobei die Geschichte nur durch bestimmte zentrale Handlungen voranschreitet. Hinweise hierfür findet man unter anderem im Tagebuch von Max. Gespräche mit anderen Figuren werden im Stil von Multiple-Choice-Antworten geführt. Durch die offene Spielmechanik und die vielen Möglichkeiten, einschließlich SMS mit dem virtuellen Handy, erzeugt "Life Is Strange" eine fesselnde realistische Geschichte.Die aufwändige Spielwelt von "Life Is Strange" fordert ihren Tribut. Mindestens ein iPhone 6, iPad Air 2 und iPad mini 4 muss vorhanden sein, um das Adventure spielen zu können. Zudem ist iOS 10 oder neuer erforderlich. Der Preis für Episode 1 von "Life Is Strange" liegt bei 3,49 Euro . Die weiteren Episoden sind im Season Pass als In-App-Kauf für 9,99 Euro erhältlich. Zum Vergleich dazu fällt der Preis für die bereits im vergangenen Jahr erschienene Mac-Version höher aus. Dort schlägt Episode 1 mit 5,49 Euro zu Buche, während die restlichen Episoden als In-App-Kauf zum Preis von 17,99 Euro erhältlich sind.