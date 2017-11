Lederhülle des iPhone X: Nutzer beschweren sich über verminderte Sprachqualität bei Telefonaten

Nach hinten geklappter Deckel vermindert die Sprachqualität

Apple bietet passend zum iPhone X ein eigens für das diesjährige Topmodell entworfenes Leder Folio, das mit 109 Euro deutlich kostspieliger als die normalen Leder- und Silikonhüllen ist (Store: ). Das besondere Ausstattungsmerkmal ist der zuklappbare Vorderdeckel, durch den nicht nur das Gehäuse, sondern auch das OLED-Display vor Kratzern bewahrt wird. Doch eben jener Deckel sorgt aktuell für diverse verärgerte Nutzerkommentare in Apples Supportforum und bei Onlinehändlern wie Amazon.Wenn das iPhone X im Leder Folio steckt und ein Anruf eintrifft, klappen Nutzer den Vorderdeckel zum Telefonieren in der Regel nach hinten, sobald sie sich das iPhone ans Ohr halten. Das Problem daran: Sobald der Deckel auf der Rückseite der Hülle aufliegt, verdeckt er das kleine Mikrofon zwischen den beiden Kameralinsen, das für das Erfassen der Umgebungsgeräusche zuständig ist. Unter Umständen stört sich das Mikrofon auch am Magneten, der im Deckel eingebaut ist. Als Folge davon hört sich die Stimme des jeweiligen Anwenders für die Gegenseite ziemlich dumpf an und ist das gesamte Gespräch über schlecht verständlich.Nutzer des Leder Folios können sich folglich nur zwischen einer schlechten Sprachqualität oder einem aufgeklappten Deckel entscheiden, dessen Handhabe bei Telefonaten am Ohr allerdings unkomfortabel ist. Alternativ stehen die Freisprechfunktion oder Anrufe via Headset zur Verfügung. Apple hat noch nicht auf die Beschwerden reagiert.