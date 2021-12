LG stellt „OLED EX“ vor – und verspricht deutlich mehr Helligkeit für Displays

OLED EX mit erhöhter Helligkeit

Quelle: LG Display

Erste Produkte wohl im zweiten Quartal 2022

OLED-Bildschirme haben sich in weiten Teilen der Unterhaltungselektronik längst als Standard etabliert. Die Technologie verspricht hervorragende Farbwiedergabe und perfekte Schwarzwerte – im Gegensatz zu LC-Displays sorgt hier keine Bildschirmbeleuchtung dafür, dass das satte Schwarz ins Gräuliche kippt. OLED geht jedoch auch mit einigen Nachteilen einher: Neben der vergleichsweise geringen Lebensdauer mancher Komponenten der Panels stellt vor allem die Helligkeit die Achillesferse der Technologie dar. Nun stellte LG Display die nächste Generation von OLED vor: „OLED EX“ soll vor allem diesen Schwachpunkt ausmerzen.Dass im Marketing gerne auf möglichst ef­fekt­ha­sche­rische Begriffe gesetzt wird, um das Interesse an neuartigen Features zu wecken, ist nicht neu – anders ist beispielsweise Apples „Super Retina XDR Display“ kaum zu erklären. OLED EX tut es dieser Tradition gleich und fusioniert die beiden Wörter „Evolution" und „eXperience", wie LG Display erklärt. Dank der „EX-Technologie“ sei es dem Unternehmen gelungen, die Gesamtbildqualität der Displays zu verbessern, indem an der Helligkeit geschraubt wurde: Im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Panels sei diese bei OLED EX um bis zu 30 Prozent höher – zwischen 950 und 970 nits sind so möglich.Ferner geht OLED EX mit einigen Designanpassungen einher. Laut LG Display konnte die Rahmenstärke eines 65-Zoll großen OLED-Displays von sechs auf vier Millimeter reduziert werden. Um diese Verbesserungen zu erreichen, entwickelte das Unternehmen eine neue Deuteriumverbindung sowie einen personalisierten Algorithmus. Die neue Technologie könnte bei ersten marktreifen Produkten im zweiten Quartal 2022 Einzug halten. Apple verbaut aktuell in vielen Geräten mini-LED-Displays. Diese erreichen eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.000 nits, liegen also deutlich über OLED EX, müssen sich aber in puncto Schwarzwert naturgemäß bereits traditionellen OLED-Panels geschlagen geben.