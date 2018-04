Kurzvergleich: iPad 2018 vs. iPad 2010

Das Ur-iPad Das Ur-iPad

Auch wenn Apple wahrlich nicht als Hersteller günstiger Hardware bekannt ist, so gibt es durchaus auch Ausnahmen im Sortiment. Beim schlicht als "iPad" bezeichneten Modell mit 9,7"-Display arbeitet Apple fast schon mit aggressiven Preisen - nach unten. 349 Euro sind zumindest nicht als teuer zu bezeichnen und für einen großen Teil der Nutzer stellt das Einsteiger-Tablet die attraktivste Option dar. Ein Vergleich zeigt, was sich in acht Jahren iPad tat, und stellt das iPad des Jahres 2010 der jüngst aktualisierten Variante gegenüber.Die Auflösung hat sich seit 2010 verdoppelt - schon die dritte iPad-Generation wies ein Retina-Display auf. An Gewicht und Bauhöhe verlor das iPad wesentlich, nämlich um 30 Prozent und mehr als einen halben Zentimeter (7,5 mm vs. 13,4 mm). Die Performance legte in acht Jahren um Faktor zehn zu, die Akkulaufzeit litt darunter jedoch nicht. Damals wie heute spricht Apple von zehn Stunden Nutzung mit einer Akkuladung. Der Arbeitsspeicher verachtfachte sich übrigens, nämlich von mageren 256 MB (schon zur damaligen Zeit viel zu wenig) auf heute 2 GB.Während die iPhone-Preise kontinuierlich stiegen, ist zumindest der Einstieg in Apples 9,7"-Tablet-Welt signifikant günstiger geworden. In der Variante ohne Mobilfunkanbindung sank der Preis um 150 Dollar. Gleichzeitig verbesserte Apple die Ausstattung stetig und verbaut nun Touch ID, außerdem gewannen auch 9,7"-iPads Kameras hinten und vorne hinzu. Die maximale Speicherkapazität liegt bei 128 GB, im Jahr 2010 war es die Hälfte.Sieben Jahre lang war das 9,7"-iPad nicht mit Stereo-Lautsprechern zu haben, was sich mit der aktuellen Modellreihe aber geändert hat. Auch Unterstützung für den Apple Pencil zählt zu den Neuerungen des vor einer Woche auf dem Bildungs-Event präsentierten Modells. Zuletzt noch ein Wort zum oberen Ende der Preispanne: Das teuerste iPad kostete vor acht Jahren 829 Dollar (64 GB, Cellular), jetzt sind es mit 128 GB und Cellular nur noch 559 Dollar. Allerdings lässt sich auch sehr viel mehr Geld ausgeben. Das iPad Pro mit 12,9", 256 GB Speicher und Cellular kostet nämlich stolze 1279 Dollar.