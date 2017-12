Kurzmeldungen: iPhone X - Apple reduziert Bestellungen bei Zulieferern, VLC für iOS, Pokémon Go 3. Generation

iPhone X: Apple bezieht deutlich weniger Komponenten

Update für VLC Mobile

Pokémon Go, dritte Generation

Rückschlüsse von steigenden oder sinkenden Komponentenbestellungen auf die tatsächlichen Verkaufszahlen zu ziehen, ist immer eine zweischneidige Sache. Während hohes Auftragsvolumen auf eine Ausweitung hindeutet, woran sich auch der Produktionsstart neuer Hardware gut ablesen lässt, muss ein deutlicher Rückgang nicht gleichzeitig einbrechende Nachfrage bedeuten. Unbekannt bleibt nämlich, wie die Lagerbestände der Zulieferer ausfallen und wie stark gleichzeitig die Fehlerquote in der Produktion abnahm. Aktuellen Berichten zufolge schwächten sich Apples Komponentenbestellungen für das iPhone X in den letzten Wochen deutlich ab. Unter Anlegern wirft dies sofort die Sorge aus, Apple verkaufe eventuell weniger Exemplare als gedacht. Die meisten Marktbeobachter sehen dies aber anders. Turnusgemäß sei erst ab März mit stark sinkender Nachfrage zu rechnen, wenn allerorts bereits die Rede vom Nachfolger des iPhone X ist. Derzeit zeigen sich die meisten Analysten optimistisch und halten Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr für wahrscheinlich.(Store: Der VLC Player für iOS wurde aktualisiert und liegt jetzt in Version 2.8.6 vor. Zu den wesentlichen Verbesserungen zählen Anpassung an die Displayproportionen des iPhone X, Fehlerbehebungen unter iOS 7 und iOS 8 sowie vollständige Unterstützung von 4K-Videos im HEVK-Format. Die App steht weiterhin kostenlos zur Verfügung und läuft auf allen iOS-Geräten ab iOS 7. Für die Übertragung von Videos in die App stehen zahlreiche Optionen bereit, darunter iCloud Drive, Dropbox, iTunes - oder auch via WLAN-Freigabe im lokalen Netzwerk oder über Streaming-Server.Spieler der AR-App Pokémon Go konnten in dieser Woche bereits ein großes Update laden, das unter anderem den Arenakampf überarbeitete. Außerdem wurden Vorbereitungen getroffen, um Wetter in der App abzubilden. Je nach Wetter sind bestimmte Pokémon dann stärker, häufiger anzutreffen und geben beim Einfangen mehr Sternenstaub. In der App ist immer das tatsächliche Wetter zu sehen. Niantic will damit das Gefühl noch verstärken, wie stark App und echte Umwelt miteinander verschmelzen. Viel wichtiger ist jedoch eine andere lang erwartete Neuerung: Es kann nun jeden Moment so weit sein, dass die dritte Generation der Taschenmonster durch die Straßen huscht. Niantic spricht von 50 neuen Pokémon, die sich in Kürze fangen lassen.