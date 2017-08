Kurzmeldungen: iPhone 8 bei McDonald's, Apples Taschendurchsuchungen, Video zum Steve Jobs Theater

Das iPhone 8 in der McDonald's-Werbung

Apples Taschendurchsuchungen gehen vor den Supreme Court

Der Apple Park im August - und das Steve Jobs Theatre

Wer in den letzten Wochen die Apple-nahen Newsseiten aufmerksam verfolgt hat, konnte bereits viele Bilder und Videos der nächsten iPhone-Generation sehen - von allen Seiten, in allen Gehäusefarben. Spätestens seit dieser Woche sind Bilder der Front sogar einem noch größeren Publikum zugänglich. In einer Werbekampagne verwendet nämlich McDonalds bereits das Design des iPhone 8. Die Werbe-Mail wurde Kunden in Australien zugestellt und setzt auf aktuell kursierende Renderings. Links oben befindet sich die Netzanzeige, in der Mitte das Front-Kamerasystem (das auch für Gesichtserkennung gedacht ist), rechts oben der Ladestand des Akkus. Unklar ist, ob die Werbeabteilung von McDonald's unwissentlich das iPhone 8 verwendete, oder ob es sich um einen cleveren Marketing-Schachzug handelte. Im Fall der zweiten Aktion wäre dies durchaus geschickt - die Kette ist ansonsten nämlich nur höchst selten auf Apple-Seiten vertreten.Wenn Mitarbeiter eines Apple Stores eigene Taschen mitbringen, werden diese beim Verlassen des Geschäfts durchsucht, um sicherzustellen, dass keine Store-Eigentum nach außen wandert. Dieses Vorgehen ist weitgehend unstrittig und bei sehr vielen Ketten Alltag. Seit Jahren schwelt aber der Streit, ob es sich dabei um Arbeitszeit handelt. Apple argumentiert, die Taschen-Checks dauern meist nur wenige Sekunden, weswegen es keines Zeitausgleichs bedarf. Den Klägern zufolge können durchaus aber bis zu 20 Minuten vergehen, wenn viele Mitarbeiter gleichzeitig den Store verlassen wollen. Ein Gericht hatte die Klage vor zwei Jahren abgewiesen. Dies hat die Kläger aber nicht zum Verstummen gebracht, weswegen die Angelegenheit demnächst vor dem obersten Gericht Kaliforniens behandelt wird. Der "California Industrial Welfare Commission Wage Order No. 7" zufolge sei es eindeutig Arbeitszeit - so die Begründung der Sammelklage.Apples neues Hauptquartier beherbergt mehr als nur den großen Rundbau. So gibt es auch Entwicklungsgebäude, Werkshallen, eine historische Scheune - und das Steve Jobs Theatre. Unter diesem Namen läuft die unternehmenseigene Veranstaltungshalle, die in Zukunft Austragungsort von Presse-Events und andere Veranstaltungen werden soll. Bis zur Fertigstellung vergeht noch einige Zeit, weswegen das erwartete September-Event sicherlich an einem anderen Ort stattfindet. Das allmonatliche Drohnenvideo zeigt aber, wie weit fortgeschritten die Bauarbeiten inzwischen sind. Alle Verkleidungen rund um den oberirdischen Teil wurden entfernt, was einen guten Blick auf das Steve Jobs Theatre ermöglicht.