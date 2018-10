Kurzmeldungen: Sonos Mac-App mit Funktionsschwund, Carpool Karaoke 2 kostenlos, treue und untreue Smartphone-Kunden

Die Sonos-App für den Mac verliert viele Funktionen

Staffel 2 von Carpool Karaoke – über die TV-App

Treue und untreue Smartphone-Nutzer

Sonos hat ein Update der Mac-App zur Steuerung von Sonos-Lautsprechern veröffentlicht. Allerdings dokumentieren bereits die Release Notes , dass es sich funktionell eher um einen Schritt zurück handelt. Die Optionen hat Sonos stark zusammengestutzt, denn es ist mit Version 9.2 nicht mehr möglich, ein Sonos-System einzurichten oder weitere Einstellungen zu verwalten. Allerdings weist Sonos darauf hin, dass die Funktionalität nicht ersatzlos gestrichen wird. Stattdessen lautet die Strategie, sich in Zukunft auf die iOS- bzw. Android-App zu konzentrieren. Daher lautet auch die offizielle Empfehlung, sich mit dem Sonos Controller für iOS vertraut zu machen (Store: Apple hat angekündigt, dass die zweite Staffel von Carpool Karaoke bald an den Start geht. Als Veröffentlichungstermin wurde der 12. Oktober angepeilt, verfügbar ist die Serie über Apples TV-App. Interessanterweise ändert Apple damit das Vertriebsmodell, denn zuvor war Carpool Karaoke Bestandteil von Apple Music und somit nur für Abonnenten zugänglich. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, wie die zahlreichen TV-Serien aus Apple-eigener Produktion möglicherweise vertrieben werden: Als Serien-Paket der TV-App und somit als separates Angebot. Bis diesbezüglich Klarheit herrscht, vergeht aber noch einige Zeit – erst im nächsten Jahr erscheinen mehrere Apple-Serien.Es ist seit vielen Jahren gut bekannt, wie markentreu Apple-Nutzer sind. Angesichts kontinuierlicher Bestwerte bei der Kundenzufriedenheit denken die meisten Nutzer nicht groß darüber nach, die Marke zu wechseln. Eine interessante Statistik fasst die Wechselwilligkeit bzw. die Markentreue in Zahlen – und demonstriert, welche Hersteller sich kaum mit abwandernden Anwendern befassen müssen.Eindeutig abzulesen ist, dass Apple mit Abstand den höchsten Prozentwert aufweist – 70 Prozent der befragten iPhone-Nutzer wissen bereits, dass ihr nächstes Smartphone wieder von Apple stammt. Samsung mit 53 Prozent und Huawei mit 54 Prozent kommen zwar ebenfalls auf überdurchschnittlich hohe Werte, sind aber weit von Apple entfernt. 19 Prozent der Galaxy-Nutzer haben vor, auf ein iPhone umzusteigen, wohingegen nur vier Prozent der iPhone-Besitzer als nächstes ein Samsung-Smartphone kaufen wollen.