Kurzmeldungen: Flipboard vs. Apple News, Apple vs. Drohnen, Siri der 80er

Flipboard-CEO kritisiert Apple News

Apple vs. Drohnen über dem Apple Park

Retro-Video: Wie Siri in den 80ern gewesen wäre

Mit iOS 9 hatte Apple den Dienst "Apple News" vorgestellt - ein zentraler News-Aggregrator, der anhand von Nutzervorlieben interessante Artikel zusammenstellen soll. Allerdings kam es nie zu einer internationalen Ausweitung - und auch bei Anbietern von Inhalten ist Apple News nicht sonderlich beliebt. Mehrere große Publikationen kehrten dem Angebot den Rücken. Einer der Gründe ist schlicht, dass sich angebotene Inhalte kaum monetarisieren lassen und es nicht im Interesse der Redaktionen liegen kann, Artikel ohne Werbeeinahmen zu verbreiten. Hierzulande beschränkt sich die Anzeige von News auf Schlagzeilen großer Publikationen via Siri. Der CEO von Flipboard bezeichnete Apple News jüngst als "aus der Vergangenheit" - ein geschlossenes System ohne Interaktion, ohne Kuratoren und ohne weitere Funktionen, die Leser möchten. Jüngsten Zahlen zufolge bringt es Flipboard auf 100 Millionen Leser - Apple News hat 70 Millionen Nutzer.Drohnenvideos haben in der Apple-Welt seit Beginn der Bauarbeiten des Apple Parks große Wichtigkeit erlangt. Jeden Monat, oder noch häufiger, dokumentieren die Luftaufnahmen, wie sich Apples Großbaustelle entwickelte und wo es noch etwas zu tun gibt. Apple machte mehrfach schon klar, dass Drohnen über dem Apple-Gelände nichts verloren haben - was bislang aber keinen der prominenten Drohnenpiloten abhielt. Gestern verschärfte Apple die Warnung und blendete auf Schautafeln die Warnung "No Drone Zone" ein. Man kann allerdings davon ausgehen, auch in Zukunft regelmäßig Überflugvideos zu sehen...Siri ist ein Kind des letzten Jahrzehnts - ein im Retro-Stil angefertigtes Video beleuchtet aber, wie Siri wohl in den 80er Jahren ausgesehen hätte. Der YouTube-Kanal Squirrel Monkey präsentiert einen Werbestreifen, der die Fähigkeit des Sprachassistenten anpreist. Wer sich schon damals für Computersendungen interessierte, wird einen gewissen Flashback erleben. Natürlich ist das komplett fiktive Video der Fantasie von Autoren des Jahres 2018 entsprungen - wirkt aber dennoch so authentisch, als sei es wirklich in den frühen Tagen der Computerwelt entstanden.