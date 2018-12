Kurzmeldungen: Blackmagic eGPU Pro, Beförderung im Apple-Vorstand, neue Store-Millionäre

146 neue Store-Millionäre, allein in den USA

Blackmagic eGPU Pro lässt sich bestellen

Anfang des Jahres hatte Apple Googles Chef für künstliche Intelligenz abgeworben. John Giannandrea war acht Jahre lang für Google tätig und dort unter anderem dafür verantwortlich, KI-Technologie in Gmail, Google Search und den Google Assistant zu integrieren. Offensichtlich ist man bei Apple sehr zufrieden mit der Tätigkeit des Schotten, denn nach nur acht Monaten darf sich Giannandrea über eine große Beförderung freuen. Fortan lautet sein Titel nämlich "Senior Vice President of Machine Learning and Artificial Intelligence Strategy", womit er nur noch dem CEO direkt unterstellt ist. In einer Stellungnahme betont Tim Cook, wie begeistert man sei, Giannandrea ins Executive-Team aufgenommen zu haben. Künstliche Intelligenz und Maschinenlernen seien entscheidende Themen für Apple, die maßgeblich verändern werden, wie Menschen in Zukunft mit Technologie interagieren. Auf Apples Leadership-Seite ist die Beförderung bereits vermerkt.Das Analyseunternehmen SensorTower hat eine neue Statistik veröffentlicht , die sich mit den Top-Verdienern im App Store befasst. Im Laufe des Jahres 2018 gab es demnach alleine in den USA weitere 164 Publisher, die erstmals mehr als eine Million Dollar Umsatz erzielten. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als lediglich 143 weitere Entwickler dem illustren Kreis der Store-Millionäre beitraten. Wie üblich sieht es im Google Play Store etwas weniger lukrativ aus. Trotz der erheblich größeren potenziellen Kundschaft gab es nur 88 Publisher, deren Umsatz erstmalig bei mehr als einer Million Dollar lag, im Vorjahr lag der Wert bei 88.(Store: Eigentlich sollte die neue Blackmagic-eGPU noch im November auf den Markt kommen, allerdings verzögerte sich der Verkaufsstart (siehe ). Ein Blick auf den Online-Store zeigt, dass Apple es gerade so schaffte, wenigstens 2018 noch mit dem Verkauf der externen Grafiklösung für Macs mit Thunderbolt 3 zu beginnen. Die Auslieferung erfolgt aber erst in einigen Wochen – in der Lieferprognose nennt Apple den Zeitraum "21. bis 28. Januar". Wie üblich bei Produkten mit langen Lieferzeiten ist vorher auch keine Abholung in einem Apple Store vor Ort möglich.