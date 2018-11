Externe Grafikkarte für den Mac: Neue Blackmagic eGPU Pro verzögert sich

Nach Radeon Pro nun RX Vega 56

Apples eGPU-Unterstützung

Zwar hatten Apple und Blackmagic schon Ende Oktober angekündigt, eine neue eGPU mit professioneller Grafikkarte (Radeon RX Vega 56) auf den Markt zu bringen, allerdings verzögerte sich die Einführung. Noch immer steht die externe Grafiklösung nicht zur Verfügung, die Prognose wanderte nun von November auf Dezember – vermutlich automatisiert, denn weitere Angaben gibt es in der Beschreibung nicht. Auf der eigentlichen Produktseite heißt es "Derzeit nicht verfügbar", darunter prangt ein "Bald verfügbar". Mit eGPUs ist es möglich, leistungsfähige Grafik-Hardware an Macs mit Thunderbolt 3 anzuschließen. Auch Notebooks erhalten damit Grafikleistung, die in den flachen Gehäusen nicht unterzubringen wäre.Blackmagic war der erste Anbieter, mit dem Apple offiziell im eGPU-Bereich kooperierte. Die erste eGPU, versehen mit einer Radeon Pro 580 und 8 GB Videospeicher, kam im Juli auf den Markt. Apple vertreibt das Produkt exklusiv, dies zu einem Preis von 695 Euro. Während dieser Chip bereits Anwender mit besonderen Anforderungen bezüglich Grafik-Performance anspricht, ist die Blackmagic eGPU mit Radeon RX Vega 56 noch einmal auf ganz anderem Niveau angesiedelt – leistungsmäßig wie preislich. Sobald das Gerät dann irgendwann in den kommenden Wochen verfügbar ist, müssen hierzulande 1359 Euro aufgebracht werden.Offizielle eGPU-Unterstützung war eine der Neuerungen aus macOS 10.13 High Sierra. Inzwischen lassen sich die externen Grafikkarten auch während des Betriebs einfach mit dem Mac verbinden, zu Anfang war dazu Nutzer-Abmeldung erforderlich. Wenn Apple bei einem Mac von "Thunderbolt 3" spricht, so bedeutet dies automatisch eGPU-Kompatibilität – anders als im PC-Sektor, wo Thunderbolt 3 teilweise nur externe Laufwerke, nicht aber eGPUs ansprechen kann. Zwar heißt es bezüglich eGPUs meist, diese seien besonders geeignet für Notebooks oder andere kompakte Computer, selbstverständlich kann aber auch einem iMac so zu noch mehr Grafikleistung verholfen werden.