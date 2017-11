Kurzmeldungen: Apples Herzschlag-Studie, Millionen für (Red), Microsoft Edge für iOS

Herzrhythmusstörungen per Apple Watch analysieren

Der Nachfolger des Internet Explorers - jetzt auch für iOS

30 Millionen Dollar für (Red)

Im September hatten Stanford und Apple eine Studie angekündigt, um Herzrhytmusstörungen genauer zu analysieren und umfangreiche Daten zu sammeln. Über die ResearchKit-Plattform können sich US-Patienten jetzt anmelden und daran teilnehmen. Voraussetzung ist lediglich eine Apple Watch, Probanden müssen zudem älter als 22 Jahre sein. Ziel ist es, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, um es erst gar nicht zu einem Herzinfarkt kommen zu lassen. Stanford hatte sich schon zur Vorstellung von ResearchKit begeistert über die Möglichkeiten gezeigt, schnell eine hohe Zahl an Testpersonen gewinnen zu können. Innerhalb weniger Tage meldeten sich beispielsweise mehr als 10.000 Nutzer für eine Studie zur Erforschung von Herz-/Kreislauf-Erkrankungen an. Dem Abteilungsleiter zufolge hätte man dazu sonst 50 Zentren weltweit benötigt, um an eine vergleichbare Teilnehmermengen zu gelangen. Apple selbst erhält übrigens keinen Zugriff auf die Daten, außerdem müssen Nutzer explizit zustimmen, welche Daten an die Verantwortlichen der Studie übermittelt werden.Microsoft Edge trat in die Fußstapfen des Internet Explorers - ohne jedoch ansatzweise so hohe Marktanteile zu erzielen, wie es der frühere Microsoft-Browser einst schaffte. Inzwischen ist Google Chrome an die Spitze geeilt und der am häufigsten eingesetzte Browser. Im Oktober hatte Microsoft die iOS-Version von Edge bereits über das Testprogramm veröffentlicht, nun ist der Browser auch offiziell im App Store angelangt. Zuvor stand Edge ausschließlich für Windows zur Verfügung. Zielgruppe sind in erster Linie Anwender, die auch unter Windows auf Edge setzen und gespeicherte Daten wie beispielsweise Lesezeichen plattformübergreifend verwenden möchten. Vorausgesetzt wird iOS 9 oder neuer. Momentan taucht Microsoft Edge für iOS noch nicht im App Store aller Länder auf.In einer Pressemitteilung gibt Apple bekannt, dass im laufenden Jahr rund 30 Millionen Dollar an Spendengeldern über (Red)-Produkte eingesammelt werden. Das Geld kommt Projekten zum Kampf gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria zugute. In diesem Jahr gab es erstmals auch ein iPhone in roter Sonderlackierung, nämlich das iPhone 7 Special Edition. Die Variante verschwand allerdings zur Markteinführung des iPhone 8. Unbekannt ist, ob Apple im kommenden Jahr wieder mit einem (Red)-Modell antritt. Ab morgen (1. Dezember) gibt es zudem eine Aktion in den Apple Stores (Online wie Retail). Wer mit Apple Pay bezahlt, spendet nämlich indirekt. Apple kündigte an, zum Welt-AIDS-Tag jede Transaktion mit einer Spende von einem Dollar an die Organisation zu belohnen. Außerdem tragen die Stores eine Woche lang ein rotes Logo. Über all die Jahre hinweg sammelte Apple übrigens 160 Millionen Dollar für den Global Fund ein.