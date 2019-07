Kurz notiert: User Inyerface (die schlechteste Seite im Web), Microsoft kündigt Windows 1.0 an – mit Uhr!

User Inyerface – die schlechtest-mögliche Web-Erfahrung

Microsoft kündigt das neue Windows 1.0 an. Mit Uhr!

Ein Design-Unternehmen unterstreicht die Notwendigkeit sorgfältiger Benutzeroberflächen durch das kleine Web-Projekt " User Inyerface ". Dieses ist darauf ausgerichtet, bewusst die schlechteste nur erdenkliche Erfahrung beim Ausfüllen eines Formulars zu bieten. Dabei bedient sich die Seite allerdings vorrangig solchen Eigenheiten, wie man sie allerorts im Web kennt: Von missverständlich beschrifteten Buttons, kaum zu überblickenden Passwort-Vorgaben über irreführende Warnmeldungen, endlosen und langsam scrollenden AGB sowie Zeitdruck durch prominent platzierte Timer. In dieser Dichte ist die Seite natürlich vorrangig als Gruselkabinett und Füllhorn an UI-/UX-Sünden konzipiert – doch allzu weit von diversen Alltags-Erfahrungen im Web ist man erschreckenderweise dennoch nicht entfernt. Wer schafft es, die Seite "durchzuspielen" und den letzten Schritt zu schlagen?Wer sich auf Microsofts offiziellen Social-Kanälen tummelt, findet dort die Ankündigung eines interessanten Produkts. Dieses trägt den Namen "Windows 1.0" und soll sogar eine Uhr, MS-Dos Executive, Excel, Tabellen und einen Flugsimulator enthalten. Schrieben wir den ersten April, so wäre es sicherlich nur einer der üblichen Scherze. Jetzt hat Microsoft es aber erfolgreich geschafft, viele Nutzer spekulieren zu lassen, was wohl die Hintergründe sein mögen.Microsoft beließ es nicht bei einem einzigen Posting, sondern lieferte weitere Beiträge und Informationen zum neuen Betriebssystem nach. Die Netzgemeinde regierte zunächst verunsichert ("Wurde Microsoft gehackt?"), inzwischen gewinnt die Kampagne aber durch viele Reaktionen und aktiver Arbeit des Social-Teams an Reichweite.Das verantwortliche Marketingteam bemüht sich zudem darum, auch den Slang der frühen 80er Jahre zu verwenden. Beispielsweise gibt es die Zusage, das neue System werde schlicht "tubular". Dies wiederum führt zu Spekulationen, Microsoft begleite möglicherweise eine Kampagne zum Start der neuen Staffel von "Stranger Things", welche ebenfalls sehr gerne auf Popkultur referenziert. Windows steht vor keinem runden Geburtstag, was die Kampagne nur umso mysteriöser macht. Aber möglicherweise ist dies genau das, was Redmond wollte: Beiträge wie diese, in denen es um einer wundersame, aber mit viel Liebe gestaltete Werbeaktion geht.