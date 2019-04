Kurz notiert: Texture wird abgeschaltet, Produktion des iPhone 7 in Indien angelaufen, Logitech Slim Folio Pro

iPhone 7 wird in Indien produziert



Logitech präsentiert Slim Folio Pro

Goodbye, Texture: Der Zeitschriften-Service, den Apple im vergangenen Jahr übernommen hatte, wird abgeschaltet . Am 28. Mai ist endgültig Schluss, neue Abonnements können bereits nicht mehr gekauft werden. Die Kunden sollen zukünftig Apple News+ nutzen. Cupertino bietet allerdings den vor kurzem vorgestellten hauseigenen Nachrichtendienst ausschließlich für iOS und macOS an. Da offenbar keine Versionen für andere Systeme geplant sind, schauen demnächst alle Kunden in die Röhre, die Texture bislang beispielsweise mit einem Android-Gerät nutzen.In Indien ist die Produktion des iPhone 7 angelaufen. Der taiwanische Auftragsfertiger Wistron stellt einem Bericht von "The Economic Times" seit Anfang März das schon etwas ältere Modell in Bangalore her. Apple erweitert damit das Produktspektrum der im zweitbevölkerungsreichsten Land gefertigten Geräte, bislang laufen dort bereits iPhone SE und 6s von den Bändern. Mit der Produktion vor Ort, die wegen der indischen Zölle kostengünstiger ist als der Import von Geräten, will das kalifornische Unternehmen seine schwache Position in Indien verbessern, in dem asiatischen Land beträgt der Marktanteil von Android-Geräten aktuell 98 Prozent.Mit dem Slim Folio Pro hat Logitech heute eine Tastaturhülle für das neue iPad Pro vorgestellt . Das mit beleuchteten Tasten ausgestattete Keyboard-Case verwandelt Apples Tablet in ein Convertible, dieses lässt sich somit sowohl im Laptopmodus als auch klassisch benutzen. Besonderheit ist eine Reihe mit speziell auf die Bedienung von iOS zugeschnittenen Tasten. Die Verbindung zwischen iPad und Slim Folio Pro erfolgt über Bluetooth LE, dank dessen geringem Energieverbrauch soll das Case Herstellerangaben zufolge mit einer Akkuladung bis zu drei Monate durchhalten. Das Slim Folio Pro wird in Kürze für die 11-Zoll- und 12,9-Zoll-Ausführungen des neuen iPad Pro verfügbar sein, Preise hat Logitech bislang nicht bekanntgegeben.