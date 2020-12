Kurz notiert: Android-Apps auf ARM-Macs, Idee zu AirPods Max bereits 2016

Android-Emulator für Apple Silicon

AirPods Max: Bereits vor vier Jahren geplant

Wer eine App auf seinem ARM-Mac installieren möchte, geht in der Regel nicht anders vor als der Besitzer eines Intel-Geräts: Der App Store erweist sich als erste nützliche Anlaufstelle. Dieser bietet sogar Alternativen zu Programmen an, die für macOS entwickelt wurden: Nutzer können gegebenenfalls auf die iPadOS- oder gar iOS-Version einer Anwendung zugreifen – sofern die Entwickler diese Option nicht gesperrt haben. Zukünftig könnten aber noch weitere Apps hinzukommen: Google arbeitet an einem Android-Emulator für ARM-Macs. Eine Vorabversion findet sich bereits auf Github . Laut Google kommt das System-Image des Android Open Source Projects (AOSP) für ARM64 zum Einsatz. Die Entwickler räumen ein, dass der Emulator noch vor Fehlern strotzt: So funktionieren etwa Video-Codecs noch nicht und Nutzer müssen auf Töne und Sounds verzichten. 32-Bit-Apps werden wenig überraschend ebenfalls nicht unterstützt. Mit zeitnahen Bugfix-Updates sei zu rechnen, so Google.Mit der gestrigen Bekanntgabe der AirPods Max haben aufmerksame Leser sowie Analysten und Leaker vielleicht schon gerechnet – weniger hingegen mit dem Preis, den Apple für die Bügelkopfhörer aufruft. Auch manche Designmerkmale kommen durchaus überraschend: Die Krone, die der Reduzierung und Erhöhung der Lautstärke dienen soll, wurde im Vorfeld nicht geleakt. Ursprünglich waren wohl noch weitere Features wie Touch-Bedienung und wechselbare Bügel vorgesehen. Die Idee zu den Over-Ears scheint hingegen keine neue zu sein: Der ehemalige Apple-Designer Dinesh Dave setzte gestern einen interessanten Tweet ab. Er erklärte, dass nun das letzte Produkt auf den Markt komme, welches einem von ihm unterzeichneten NDA unterlag. Auf die Frage, wann der Designer diese unterschrieben und somit an dem Produkt gearbeitet habe, antwortete dieser mit „~4 years ago“. Der Original-Tweet ist mittlerweile verschwunden, ein Screenshot findet sich aber bei Ryan Jones Apple veröffentlichte vor vier Jahren die ersten AirPods. Der Erfolg des Produkts war offensichtlich Grund genug, frühzeitig mit weiteren Varianten der Ohrhörer zu experimentieren.