Kurz notiert: 10 Millionen Euro Strafe für Apple & Mariah Carey erhält Weihnachtsspecial auf TV+

Apple muss Millionenstrafe zahlen

Mariah Carey beglückt Kunden von Apple TV+ mit Weihnachtsspecial

Mariah Carey's Magical Christmas Special

Hochwertige Elektronik und Wasser – üblicherweise eine Kombination, die der Anwender zu meiden versucht. Im Alltag ist das manchmal gar nicht so einfach: So kann es zu Unfällen wie einem umgekippten Glas Wasser kommen. Ebenfalls denkbar: Wassersport. So ist es nicht weiter überraschend, dass alle modernen Varianten der Apple Watch kein Problem damit haben, beim Schwimmen getragen zu werden. Auch das iPhone kann da gut mithalten: Seit dem iPhone 7 sind die Smartphones mit der IP-Schutzklasse 67 klassifiziert – bei der aktuellen Baureihe ist es gar IP68. Diese Geräte überstehen ein zeitweiliges Untertauchen bis zu sechs Meter für bis zu 30 Minuten.Dass Apples Marketing diesen Schutz vor Wasser herausstreicht, ist nicht weiter verwunderlich. Geht es nach Italiens Kartellbehörden , passierte das aber zu aggressiv: Das Unternehmen habe bei bestimmten Modellen (iPhone 8, 8 Plus, XR, XS, XS Max sowie die 11er-Reihe) nicht hinreichend auf die Bedingungen hingewiesen, die mit dem Schutz vor Wasser einhergehen. So sei dieser unter Laborbedingungen getestet worden und entspreche damit nicht den üblichen Gegebenheiten, mit denen sich Verbraucher konfrontiert sehen. Außerdem stößt sich die Wettbewerbsbehörde an der eingeschränkten Garantie des Herstellers: Apple lehnt eine kostenfreie Reparatur von Geräten mit Wasserschäden ab, obwohl dieses Feature aus Sicht der Kartellwächter massiv beworben wurde. Der Konzern wurde nun wegen irreführender Behauptungen in Werbebotschaften mit einer Geldstrafe von zehn Millionen Euro belegt.Die Pop- und R'n'B-Sängerin Mariah Carey wird am 4. Dezember einen Weihnachtssong veröffentlichen – und am selben Tag in einem Weihnachtsspecial auf Apple TV+ glänzen. Laut Deadline sollen beiso manche Stars einen Gastauftritt haben – darunter Ariana Grande, Jennifer Hudson sowie Snoop Dogg.Die Handlung entbehrt allzu ausgefeilter dramaturgischer Finessen: Die Welt steckt in einer Weihnachtskrise und einzig die Freundin des Weihnachtsmannes (wer hätte es gedacht: Mariah Carey) ist in der Lage, diese zu bewältigen. Die Sängerin tut das überwiegend mit musikalischen Darbietungen – Fans dürfen sich also am Gesang und Tanz von Carey erfreuen.