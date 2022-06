Kurz: iOS 15.6 bringt Verbesserungen für Shazam +++ Philips Hue: Neue Produkte und App-Update

App umfasst bald gesamten Verlauf

Philips Hue: Neue Produkte und App-Update

Wer auf ein unbekanntes Lied stößt und Informationen zum Titel und Interpreten benötigt, kann sich der App Shazam bedienen: Mit ihrer Hilfe reichen üblicherweise eine wenige Sekunden lange Aufnahme des Songs aus, um Näheres zu erfahren. Auf dem iPhone oder iPad ist das besonders einfach: Die Funktion lässt sich in das Kontrollzentrum integrieren und so recht mühelos aktivieren, ohne erst die Anwendung starten zu müssen. Wer jedoch zu einem späteren Zeitpunkt auf die Historie zugreifen möchte, sucht die Ergebnisse oft vergebens. Tatsächlich finden sich diese in der Anwendung nicht, wenn die Aufnahme über das Kontrollzentrum erfolgt ist. In diesem Fall müssen Nutzer länger auf das entsprechende Piktogramm tippen, um den Verlauf einzublenden.iOS 15.6 beseitigt diesen verwirrenden Missstand: Über das Kontrollzentrum erfasste Songs landen nun auch in der App und werden dort synchronisiert. Apple beseitigt damit ein Ärgernis, das seit iOS 14.2 besteht. Übrigens trifft die Verbesserung auch auf die erste Beta von iOS 16 zu.Eines der bekanntesten Smart-Home-Systeme für dynamische Lichtsetzung ist Philips Hue. Hersteller Signify kündigte nun einige weitere Produkte unter dieser Marke an: Einige davon sind erst Ende des Sommers erhältlich, darunter die neue portable Tischleuchte, welche über einen Griff und eingebauten Akku verfügt, um einen bis zu 48 Stunden langen Betrieb zu ermöglichen.Außerdem trumpft der Hersteller mit einem neuartigen Schienensystem namens „Perifo“ auf, das sowohl für Decken wie auch Wände geeignet ist. Käufer haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Lampen, die einzelnen Schienen lassen sich miteinander verbinden, um die gewünschte Konstruktion anzufertigen. Alle weiteren Produkte sind bereits erhältlich – zumindest in der Theorie: Die „Hue Gradient Signe Stehleuchte“ ist beispielsweise nicht mehr vorrätig, die neue „Xamento Deckenleuchte“ für das Badezimmer sowie der „Tap-Dial-Schalter“ hingegen schon. Letzterer ermöglicht die Feinjustierung der Lichtquelle über ein Einstellrad. Ein neues App-Update bringt zudem Verbesserungen des Dashboards und den neuen Weckstil „Sunrise“ mit sich.