Kurz: iOS 12.5.5 für ältere iPhones und iPads +++ Mitarbeiter von Apple Stores erhalten 1000-Dollar-Bonus

Sicherheitsupdate für ältere iDevices

Bonuszahlung für Apple-Store-Mitarbeiter

Die vergangenen Tage standen in der Apple-Welt ganz im Zeichen von iOS 15 und weiteren neuen Betriebssystemversionen des Unternehmens aus Cupertino. Apple berücksichtigt bei der Fülle an Software-Upgrades auch ältere Geräte, die iOS 15 nicht unterstützen. Wer beispielsweise nach wie vor ein iPhone 6 verwendet und auch dort auf dem neuesten Softwarestand bleiben möchte, kann sich die iOS-Version 12.5.5 herunterladen.Das Update hält zwar keine neuen Features bereit, behebt aber einige Sicherheitslücken. Apple spricht von "wichtigen Sicherheitsaktualisierungen", die für alle Nutzer empfohlen werden.iOS 12.5.5 ist via Softwareaktualisierung in den Einstellungen verfügbar für alle iDevices, die maximal iOS 12 unterstützen. Dazu gehören unter anderem iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus und iPod touch (6. Generation). Bei den iPads sind es die Modelle iPad Air, iPad mini 2 und iPad mini 3. Zwar werden die angesprochenen Geräte schon seit zwei Jahren mit keinen neuen Softwarefeatures mehr versorgt (da es keinen Support für iOS 13, iOS 14 und iOS 15 gibt), doch Apple veröffentlichte seither schon diverse Sicherheitsupdates für iOS 12. So bleiben Anwender älterer iDevices zumindest sicherheitstechnisch weiterhin auf dem aktuellen Stand.Für Smartphone- und Tablet-Verhältnisse handelt es sich um einen außergewöhnlich langen Softwaresupport. Das iPhone 5s beispielsweise kam vor acht Jahren auf den Markt und erhält weiterhin Updates. Wie lange Apple iOS 12 noch mit Sicherheitsaktualisierungen versorgt, ist nicht bekannt.Apple-Store-Angestellte in den USA bekommen Bloomberg zufolge bald einen finanziellen Bonus, um die schwierigen Umstände inklusive Ladenschließungen im Zuge der Corona-Pandemie einigermaßen zu kompensieren. Die Auszahlung soll im Oktober stattfinden. Wer vor dem 31. März 2021 anfing, für Apple zu arbeiten, kann sich über 1000 US-Dollar freuen. Später hinzugekommene Angestellte erhalten 500 US-Dollar. Für neue Mitarbeiter im Herbst- und Winterquartal sind 200 US-Dollar vorgesehen. Keine Informationen gibt es hinsichtlich der Bonusausschüttungen des Unternehmens in anderen Ländern.