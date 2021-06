Apple veröffentlicht wichtiges Sicherheitsupdate für iOS 12 – und neue Schutzhüllen für iPhone 12

iPhone Silicon Case in drei neuen Farben

Derzeit ist iOS 14 aktuell– und iOS 15 gibt es bereits in der ersten Entwicklerversion. Dennoch hat Apple ältere Systeme und Devices nicht vergessen. So veröffentlichte das Unternehmen ein wichtiges Sicherheitsupdate für iOS 12. Dieses richtet sich an Nutzer, die nicht mehr auf iOS 13 oder 14 umsteigen konnten, also iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 sowie der iPod touch der sechsten Generation. Besagtes Sicherheitsupdate trägt Versionsnummer 12.5.4 und nimmt sich dreier Sicherheitslücken an. Zwei davon betreffen WebKit und verhindern, dass Angreifer über manipulierte Web-Inhalte Code auf dem jeweiligen Gerät ausführen können. Ebenfalls verbesserte Apple die Überprüfung von Zertifikaten. Theoretisch war es möglich, veränderte Zertifikate zur Code-Einschleusung einzusetzen. Laden und installieren lässt sich das Update wie über via Software-Aktualisierung in den iOS-Systemeinstellungen.Ebenfalls um die Zahl 12 geht es im zweiten Teil der Meldung – allerdings um das iPhone 12 und nicht um eine ältere iOS-Version. Wer durch den Zubehörbereich der Produktseiten stöbert, findet nämlich neue Schutzhüllen. Apple ergänzte das bisherige Angebot um weitere Farboptionen, womit das sogenannte Silikon Case nun schon in 16 Varianten zur Verfügung steht. Neu hinzugekommen sind in dieser Woche "Leuchtorange", "Wolkenblau" und "Sonnenblume".Diese als "sommerliche Farben" beworbenen Varianten bestehen aus einem kräftigen Orange, einem satten, leicht abgedunkelten Gelb sowie einer hellblauen Ausführung. Apple spricht von sofortiger Verfügbarkeit und will Bestellungen unmittelbar ausführen. Für iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro sowie iPhone 12 Pro Max liegt der Preis einheitlich bei 55 Euro . Den sonstigen Schutzhüllen spendierte Apple hingegen keine farbliche Überarbeitung, wenngleich es das "Leder Case" ohnehin schon in einer Ausführung gab, welche dem Sonnenblumen-Ton des Silicon Case sehr ähnlich sieht.