Kurz: Universal Control keine Beta mehr ++++ Einladungen für das WWDC-Live-Event

Die Gewinner der WWDC-Live-Lotterie

Während der Betaphase von macOS 12.4 sowie iPadOS 15.5 fiel auf, dass Apple bei Universal Control von fehlender Rückwärtskompatibilität mit macOS 12.3 und iPadOS 15.4 sprach. Die Funktion zur geräteübergreifenden Nutzung von Mac und iPad wurde auf der WWDC 2021 vorgestellt, dann aber erst mit großer Verspätung eingeführt. Als das Feature endlich bereitstand, markierte Apple Universal Control allerdings immer noch als Betaversion. Dieser Status endet in Kürze, denn der gerade erst veröffentlichte Release Candidate von macOS 12.4 sowie iPadOS 15.5 weist die Funktion nun erstmals nicht mehr als Beta aus. Weiterhin bleibt unbekannt, welche Änderungen Apple in den vergangenen Wochen vorgenommen hat, zumindest gibt es aber eine Erklärung für die Kompatibilitätsfrage: Alle Nutzer sollen von der Beta auf die komplett marktreife Version umsteigen. Wer beispielsweise den Mac aktualisieren kann, das iPad aber nicht, stünde vor einem Problem – allerdings dürfte dies nicht allzu viele Nutzer betreffen.Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie gibt es zwar immer noch weitreichende Einschränkungen, derzeit unter anderem aufgrund der strikten Lockdown-Politik Chinas, dennoch kehrt in vielen Bereichen wieder Normalität ein. Auch die World Wide Developers Conference in etwas mehr als drei Wochen sieht etwas anders aus als 2020 und 2021. Ein Bühnen-Event mit 5000 Zuschauern im Auditorium ist weiterhin nicht geplant, wohl aber eine Live-Veranstaltung für eingeladene Entwickler. Wer an der Lotterie dazu teilgenommen hat, erhält in diesen Tagen Post – natürlich nur dann, wenn man zu den glücklichen Gewinnern zählt. Apples Angaben zufolge handelt es sich um einen Zufallsprozess ohne Bevorzugung namhafter Vertreter. Nicht bekannt ist übrigens, wie viele Zuschauer Apple in den Apple Park holt und ob die Veranstaltung mehr beinhaltet, als das vorproduzierter Video gemeinsam auf einer Leinwand anzusehen.