Kurz: Tidal unterstützt Siri-Sprachbefehle +++ Apple Fitness+ mit neuen Tanzinhalten

"Tidal meets Siri"

Fitness+ mit Tanz-Choreographien von K-Pop-Gruppe BTS

Tidal hat ein neues Feature angekündigt, auf das viele Apple-Nutzer des Streamingservices schon seit Langem warten: Siri-Unterstützung. Das Unternehmen teilte die Nachricht via Tweet mit. In den letzten Monaten beschwerten sich Tidal-Kunden vermehrt über die fehlende Siri-Integration, worauf das Unternehmen in einzelnen Tweets einging und eine Lösung in Aussicht stellte. Mit dem freigeschalteten Siri-Support wurde der Nutzer-Wunsch schlussendlich erhört.Wer ein iPhone oder iPad hat und darauf Tidal verwendet, kann fortan Lieder, Alben, Playlisten und andere Inhalte des Dienstes per Siri-Sprachbefehl starten. Für das neue Feature gelten ein paar Voraussetzungen und bestimmte Schritte für die Ersteinrichtung:1. Auf dem iPhone oder iPad muss mindestens iOS/iPadOS 14.5 installiert sein2. Anwender bitten Siri per Sprachbefehl, ein Lied abzuspielen3. Ein Popur-Fenster mit der Frage nach dem gewünschten Musik-Streamingdienst erscheint (Tidal auswählen)4. Dem Siri-Zugriff auf Tidal-Daten zustimmen5. Apples Sprachassistent sollte jetzt automatisch Tidal für Musik-Streaming verwendenVor einigen Monaten gab der Dienst bereits ein anderes Feature frei, das sich zahlreiche Nutzer einer Apple Watch ebenfalls schon seit Längerem gewünscht hatten: Offline-Playback von Liedern, Alben und Playlisten. So lassen sich Tidal-Songs offline auf der Uhr speichern – praktisch beispielsweise für Jogging-Runden im Park, wenn das iPhone zuhause bleiben soll und die Apple-Uhr keine eigene Internetverbindung hat. Eine HomePod-Integration des Streamingervices fehlt jedoch weiterhin.Tidal verwendet ein etwas anderes Geschäftsmodell als Apple Music, Spotify und Co. – zwar kostet der "Hifi Plus"-Tarif inklusive hochauflösender Musik (Audio in Master-Qualität mit bis zu 9216 kbps) mehr als bei einigen Konkurrenten, doch dafür erhalten Künstler auch einen höheren Anteil an den Einnahmen. Bis zu 10 Prozent des jeweiligen Abo-Preises gehen zudem pauschal an den Künstler, der vom jeweiligen Kunden am häufigsten abgespielt wurde.Apple Fitness+ bietet neue Tanzinhalte , die auf Videos der koreanischen Popgruppe BTS basieren. Kunden des Abo-Dienstes habe so die Möglichkeit, Tanzchoreographien der Boygroup zuhause im Wohnzimmer nachzustellen. Es handelt sich um besonders populäre Choreographien ihrer Musikvideos.Zu den via Fitness+ anwählbaren Liedern zählen "Butter" (feat. Megan Thee Stallion), "Dynamite," "Boy With Luv" (feat. Halsey), "DNA," "MIC Drop" (Steve Aoki Remix), "Permission to Dance" und "Life Goes On". Hinzu kommen neue Trainingsplaylisten mit Inhalten von ABBA und Queen. Apple Fitness+ richtet den Fokus auf Tanzinhalte, da am 29. April der Welttanztag ansteht – und Nutzer sich so darauf vorbereiten können.