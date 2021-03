Kurz: Photoshop mit M1-Support und fehlenden Funktionen +++ Podcasts werden bei Apple künftig nicht mehr „abonniert“

Photoshop 22.3 mit ARM-Unterstützung



Wer sich als Early Adopter ein Gerät zulegt, muss bisweilen mit Komplikationen und inkompatibler Software rechnen. Apples im vergangenen Jahr veröffentlichten Macs mit M1-Prozessor stellten Entwickler vor die Aufgabe, ihre Anwendungen für den ARM-Chip zu kompilieren. Cupertino stellt mit Rosetta 2 aber ein Tool bereit, welches sich um jene Programme kümmert, die noch nicht an die neue Architektur angepasst sind. Außerdem steht mehrere Monate nach dem Release der ersten ARM-Macs bereits zahlreiche native Software für die neuen Geräte bereit. Heute lassen sich entsprechende Updates für 1Password sowie Adobe Photoshop vornehmen. Adobe verkündet stolz, dass Photoshop nun für Apple Silicon aktualisiert wurde: Die neue Version 22.3 sei auf entsprechenden Macs um 50 Prozent schneller als auf „ähnlich konfigurierten Systemen der vorherigen Generation“. Einwandfrei läuft das Bildbearbeitungsprogramm indes nicht: Die Entwickler führen mehrere Features auf, die fehlerhaft oder gar nicht funktionieren. So fehlt beispielsweise die Möglichkeit, jenen Filter anzuwenden, der Verwacklungen reduziert. U3D-Dateien können bislang nicht geöffnet und Dateien mit eingebetteten Videoebenen nicht importiert oder exportiert werden.Wer keine Folge eines Podcasts verpassen möchte, kann diesen abonnieren. Allerdings trennen sich immer mehr Anbieter von dem Begriff: Bei Podcatchern wie Spotify, Amazon Music, Stitcher und Audible ist das „Abonnieren“ dem „Folgen“ gewichen. Das scheint angesichts einer Studie von Edison Research gute Gründe zu haben: So denken 47 Prozent der US-Amerikaner, die noch nie einen Podcast gehört haben, dass mit dem Abonnieren eines solchen Kosten einhergingen.Nun folgt auch Apple dem allgemeinen Trend: Ab iOS, iPadOS und tvOS 14.5 finden Anwender nur noch einen Button zumeines Podcasts vor. Im Übrigen hat Cupertino die App ein wenig erneuert und einige Designänderungen vorgenommen.