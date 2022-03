Kurz: OneDrive endlich M1-nativ +++ Offener Brief von Tim Cook

Tim Cooks offener Brief: Technologie macht die Welt besser

Schon im vergangenen Dezember hatte es eine Beta von Microsoft OneDrive gegeben, die erstmals nativ auf Macs mit M1-Chips lief. Nach mehr als zweimonatiger Testphase ist es jetzt so weit, Microsoft kündigt die Freigabe für alle Nutzer an. Das Tool zur Synchronisation sowie zum Dateiaustausch trägt nun die Versionsnummer 22.022 – um zu überprüfen, ob das Update bereits stattfand, lassen sich die OneDrive-Einstellungen aufrufen. Dem Blogpost zufolge wisse Microsoft, wie viele Nutzer sich native Unterstützung gewünscht hatten. Daher freue man sich, diesen Wunsch endlich erfüllen zu können. Im Alltag geht der Schritt mit besserer Performance, vor allem aber geringerem Stromverbrauch einher, wovon Notebook-Besitzer profitieren. Noch eine weitere anstehende Neuerung nennt der Beitrag: In einer Vorabversion (20.033) gibt es unter macOS Monterey die Möglichkeit, den Schreibtisch- sowie Dokumente-Ordner zu synchronisieren ("Known Folder Move"). Innerhalb der kommenden Wochen will Microsoft alle Betatester zu dieser Version einladen.In einem offenen Brief diskutiert Apple-CEO Tim Cook die Frage, welche Chancen die Krisen der letzten beiden Jahre bieten können. Während die Welt sich langsam von der Pandemie erhole, habe man einmalige Möglichkeiten, die Zukunft nach einem Modell zu formen, in dem man gerne leben wolle. Heute getroffene Entscheidungen haben Auswirkungen auf Dekaden. Dabei sei stets zu beachten, dass Technologie selbst nicht gut oder schlecht sein könne, es komme stets auf die Art der Nutzung an. Jeder habe die Chance, die Welt um Innovationen zu bereichern. Dazu bedürfe es Zugang zu den richtigen Werkzeugen – Apples Ziel sei, vielen Menschen klarzumachen, dass auch sie großes Potenzial in sich tragen. Die "Apple Developer Academy" ist einer von vielen Schritten, den Umgang mit Technologie zu lehren und lernen. Veröffentlicht wurden die Gedanken im italienischen "Login", einem neuen Format der namhaften Zeitung Corriere della Sera