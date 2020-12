Kurz: HomePod-Systemupdate 14.2.1 & Samsung spottet über iPhone 12 – doch streicht ebenfalls Netzteil & Ohrhörer

Erst spotten, dann ebenfalls streichen: Samsungs Netzteile

Die Veröffentlichung von iOS 14.2.1 erfolgte am 19. November, allerdings verteilte Apple das Update lediglich für die aktuelle iPhone-Generation. Es wird allgemein damit gerechnet, dass sehr bald schon iOS 14.3 zur Verfügung steht – dies dann für alle iPhones, die iOS 14 unterstützen. Zumindest für Besitzer von HomePod bzw. HomePod mini gibt es vorab aber ebenfalls noch ein Update. Nach iOS 14.2.1 für iPhone 12 steht die entsprechende Systemversion nun als Aktualisierung zur Verfügung. In der Beschreibung macht Apple leider keine genauen Angaben, es ist lediglich sehr allgemein von Performance- und Stabilitätsverbesserungen die Rede. Daher ist unbekannt, ob sich Apple der häufiger auftretenden Verbindungsabbrüche beim HomePod mini annahm, über die zahlreiche Nutzer klagen (siehe ). Laden und installieren lässt sich das lediglich 33,8 MB kleine Update über die Lautsprecher-Sektion der Home-App.Als das iPhone 12 auf den Markt kam, reagierte Samsung mit einer ironischen Werbekampagne und lobte vor allem ein Feature der Galaxy-Reihe: Im Lieferumfang sei ein Ladestecker enthalten. Allerdings währt die Zeit dieses "technischen Vorsprungs" nicht lange, denn regulatorischen Anmeldungen zufolge bereitet Samsung gerade vor, den Modellen Galaxy S21, Galaxy S21+ sowie Galaxy S21 Ultra keinen solchen Stecker mehr beizulegen. Auch einer anderen Streichaktion schließt sich der Hersteller an und zieht mit Apple gleich: Ohrhörer werden Käufer der erwähnten Modelle ebenfalls vergeblich im Lieferumfang suchen.Damit wiederholt sich die Geschichte, dass Samsung erst lauten Spott übt, um selbigen Weg nur kurze Zeit später genauso zu gehen. Beim Klinkenstecker lief es einst sehr ähnlich ab. Damals pries man während eines Produkt-Events ironisch an, das damals aktuelle Galaxy weise sogar einen regulären Stecker auf. Als dann ein späteres Modell ebenfalls ohne den Anschluss erschien, entfernte Samsung entsprechende Werbevideos.