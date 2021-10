Kurz: Foxconn will Auto-Fabrik kaufen +++ Neuer Film für Apple TV+ mit George Clooney und Brad Pitt in Starbesetzung

Foxconn möchte US-Autofabrik für 230 Millionen Dollar kaufen

Neuer Film mit George Clooney und Brad Pitt für Apple TV+ geplant

Foxconn hat sich vor allem als Auftragsfertiger von Apple-Geräten einen Namen gemacht. In den vergangenen Monaten tauchte der taiwanische Hersteller zudem immer wieder in Verbindung mit Project Titan auf: Cupertino wolle die Fertigung der Akkus für das Apple Car in den Vereinigten Staaten abwickeln und hierfür auf Foxconn setzen (siehe hier ). Tatsächlich scheint die Automobilbranche das Interesse der Taiwaner zu wecken: Das Unternehmen kündigte an, eine Fabrik des Elektroauto-Entwicklers Lordstown Motors für 230 Millionen Dollar im US-Bundesstaat Ohio kaufen zu wollen. Ob diese Entscheidung wirklich mit Apples Ambitionen eines eigenen Fahrzeugs in Verbindung steht, ist jedoch unklar: Laut The Verge wolle der Auftragsfertiger zunächst als Zulieferer für die Autobauer Geely und Fisker fungieren. Denkbar ist, dass die Produktionsstätte für Apple noch interessant wird – und Foxconn zu einem späteren Zeitpunkt Akkus für die Fahrzeuge des US-Konzerns herstellt.Die Serien und Filme, welche sich auf der Streamingplattform Apple TV+ finden, sind mit durchaus namhaften Schauspielern und Persönlichkeiten besetzt: So geben sich unter anderem Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey und Justin Timberlake die Klinke in die Hand. Wie Deadline berichtet, hat der Video-on-Demand-Dienst einen neuen Film unter der Regie von Jon Watts in Auftrag gegeben. Einen Titel trägt das kommende Machwerk noch nicht, allerdings sind bereits Details zu den Hauptrollen bekannt: George Clooney und Brad Pitt werden diese verkörpern. Die Informationen zur Handlung könnten kaum spärlicher sein: Zwei Einzelgänger teilen denselben Auftrag – mehr weiß Deadline nicht zu berichten. Bevor der Film exklusiv auf Apple TV+ erscheint, ist er übrigens in den Kinos zu sehen. Deadline zufolge hätten Clooney und Pitt einen achtstelligen Betrag bezahlt, damit auch Lichtspielhäuser bedient werden.