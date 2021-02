Kurz: Firefox 86 mit verbessertem Tracking-Schutz und vielen Verbesserungen +++ Telegram bringt Widgets mit neuem Update

„Total Cookie Protection“: Firefox 86 mit besserem Schutz vor Tracking

Telegram mit Widgets für iOS/iPadOS 14

Firefox steht in einer neuen Version zum Download bereit: Mozilla veröffentlichte Firefox 86 und stattet den Browser mit einer Reihe von Komfortfeatures aus: So kann über den Menüpunkt „Drucken“ erstmals eine Internetseite als PDF-Datei gespeichert werden. Die Bild-in-Bild-Funktion hat zudem eine Aufwertung erfahren: Mit der neuen Version sind Anwender in der Lage, mehrere Videos von einer Webseite zu lösen und diese parallel zu betrachten. Außerdem macht Firefox 86 vom „Jetzt läuft“-Piktogramm in der Menüleiste von macOS 11 Gebrauch und ermöglicht so den raschen Zugriff auf die Steuerung von Medieninhalten.Besonderen Fokus legt Mozilla auf ein Feature namens „Total Cookie Protection“: Firefox trenne die Cookies einzelner Internetseiten in separaten „Cookie-Töpfen“, so der Hersteller. Damit wolle man seitenübergreifendes Tracking noch besser verhindern. Die aktuelle Version des Browsers steht hier zum Download zur Verfügung.Während WhatsApp weiterhin mit einem ramponierten Image wegen der geänderten Datenschutzrichtlinien hadert, erfreuen sich andere Messenger zunehmender Beliebtheit: So profitieren vor allem Dienste wie Signal und Telegram von zahlreichen neuen Nutzern. Beide Services feilen fleißig an ihren Apps und erweitern deren Funktionsumfang beständig: Signal feilte in der aktuellen Version 5.5.0 an der User Experience für Neukunden, außerdem scrollen Anwender nun flüssiger durch den Nachrichtenverlauf. Telegram liegt ab sofort in der Version 7.5 vor – und geizt nicht mit Neuerungen: So können Besitzer eines Geräts mit iOS und iPadOS 14 auf Widgets zugreifen, um die letzten Nachrichten im Auge zu behalten oder ausgewählte Nutzer direkt anzuschreiben:Ferner können Nachrichten nun 24 Stunden oder sieben Tage nach dem Senden automatisch für alle gelöscht werden. Einladungslinks lassen sich nun zeitlich begrenzen und in einen QR-Code konvertieren. Die vollständige Auflistung der neuen Funktionen findet sich im App Store Signal im App Store: Telegram im App Store: