Kurz: Erste Beta macOS 11.2 & Vier ML-Puddings singen Oper

Blob Opera – eine Operndarbietung von vier Blobs



Mezzosopran Pudding im Einsatz Mezzosopran Pudding im Einsatz

Apple hat nicht nur die Betaphase von iOS 14.4, iPadOS 14.4, tvOS 14.4 und watchOS 7.3 gestartet, mit kurzer Verzögerung tauchte anschließend auch noch macOS 11.2 in der ersten Vorabversion auf. In Serverstatistiken hatte sich der Build schon voran bemerkbar gemacht, wie wir gestern berichteten (siehe ). Welche Neuerungen macOS Big Sur 11.2 beta mitbringt, ist bislang nicht bekannt. In den Release Notes zu Build 20D5029f gibt Apple lediglich an, es gebe für diese Beta keine Updatebeschreibung. Etwas ergiebiger gestaltete sich bislang die Suche in iOS 14.4. Dort ließen sich bislang Handoff-Zusammenspiel zwischen iPhone und HomePod, Wallpaper-Aktionen via Kurzbefehle-App sowie Ausweitung der App Steuerung per VoiceOver finden. Eine genauere Beschreibung der Funktionen finden Sie in Kürze in einer separaten Meldung.Wer die vorweihnachtliche Zeit in vergangenen Jahren für Opernbesuche nutzte, muss 2020 auch auf diese Tradition verzichten bzw. sich auf Streams oder Aufzeichnungen verlassen. Ein in Zusammenarbeit mit Google Arts and Culture umgesetztes Projekt widmet sich dieser Problematik und erlaubt es jedem, eigene Live-Opern mit vier Gesangskünstlern im Pudding-Format zu erstellen. Was lustig aussieht, hat allerdings einen ernsthaften Hintergrund, denn es handelt sich um ein Experiment mit Gesangsstimmen & Machine Learning. Mit 16 Stunden Gesangsmaterial von Christian Joel (Tenor), Frederick Tong (Bass), Joanna Gamble (Mezzosopran) und Olivia Doutney (Sopran) wurde der Algorithmus eines ML-Modells trainiert.Die vier künstlichen Opernstimmen passen sich stets aneinander an und erzeugen einen harmonischen Gesamtklang. Zieht man den Blob in die Länge, so verändert sich die Tonhöhe – und Neigung zur Seite ändert den gerade gesungenen Vokal. Die mithilfe der vier künstlichen Stimmen erstellten Darbietungen lassen sich aufzeichnen, gleichzeitig gibt es auch weihnachtliche Musik, die der Zuschauer direkt abspielen und mit Improvisationen versehen kann. Auch wenn der Pudding-Chor sein Bestes gibt: Ein Ersatz für echte Opern ist es natürlich nicht, allerdings ein witziger Zeitvertreib mit interessantem Hintergrund.