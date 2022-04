Kurz: Erscheiningstermin für Diablo Immortal steht fest +++ Microsoft Teams für M1-Macs optimiert

Diablo Immortal erscheint im Juni

Viele Fans der Diablo-Spielereihe warten schon auf die Veröffentlichung des nächsten Teils – und wissen jetzt auch, wann der Startschuss für Diablo Immortal fällt. Nachdem Entwickler Blizzard Entertainment den kommenden Teil des Kult-Rollenspiels schon 2018 ankündigte, ist es in diesem Jahr endlich soweit. Wann genau das Spiel für iPhone und iPad erscheinen wird, war bislang jedoch offen und ließ Raum für Spekulationen. Einen Hinweis lieferte Blizzard selbst: Zum Start der Vorbestellphase für die iDevice-Version sahen Kunden den 30. Juni als Stichtag – Blizzard dementierte aber umgehend. Bei dem Datum handele es sich lediglich um einen Platzhalter ohne Aussagekraft, so die Softwareschmiede.Wie sich herausstellte, war der Juni als Monat bereits ein guter Anhaltspunkt für die Veröffentlichung von Diablo Immortal. Blizzard gab kürzlich den Tag des Marktstarts für iPhones, iPads und Android-Geräte via Twitter bekannt: Ab dem 2. Juni können Nutzer den Titel über den App Store herunterladen . Wer das Spiel vorbestellt hat, erhält den Download am Veröffentlichungstag automatisch auf das jeweilige iPhone oder iPad. Dazu ist es ratsam, auf genug freien Speicherplatz auf dem iDevice zu achten. Der App-Beschreibung zufolge benötigt Diablo Immortal über 3,1 Gigabyte Platz auf dem iPhone oder iPad. Zudem wird mindestens iOS/iPadOS 11 benötigt.Der neue Diablo-Teil spielt zeitlich zwischen "Diablo II: Lord of Destruction" und "Diablo III". Abermals geht es darum, die Welt von Sanktuario gegen Dämonen zu verteidigen. Diablo Immortal setzt auf das bekannte Rollenspiel-Prinzip der Reihe – inklusive umfangreicher Multiplayer-Modi.Microsoft Teams ist in einer für M1-Macs optimierten Version erschienen. Es ist jedoch unklar, ob es sich bereits um die finale Variante oder eine Beta-Version der Chat- und Videokonferenz-Software handelt. Zuvor war Teams lediglich als Intel-Variante verfügbar. Wer einen Mac mit Apples hauseigenem M1-Chip (oder leistungsstärkeren Varianten wie M1 Pro, M1 Max oder M1 Ultra) nutzt und Microsoft Teams verwendet, musste daher bislang auf Apples Emulator Rosetta 2 zurückgreifen.Das gehört mit der neuen Teams-Version der Vergangenheit an, da sie nativ auf Macs mit Apple Silicon läuft – es ist eine "Universal"-App, also sowohl für Intel-Chips als auch M1 optimiert. Die Installationsdatei lässt sich direkt bei Microsoft herunterladen (Download: ). Doch Vorsicht: Da es aller Wahrscheinlichkeit nach Beta-Software ist, können Fehler auftreten. Um auf Nummer Sicher zu gehen, ist es ratsam, die offizielle Ankündigung von Microsoft abzuwarten.