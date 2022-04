Kurz: Editierfunktion bei Twitter +++ Face ID ohne Gerätetausch zu reparieren

Face ID defekt? Kein Tausch des gesamten iPhones mehr erforderlich

Wer einen Tweet in die Welt absetzen will, sollte sich vorher noch einmal besonders genau ansehen, was man gerade geschrieben hat – nicht nur inhaltlich, sondern auch orthografisch. Wie in den frühen Tagen des Dienstes gilt nämlich, nicht auf eine Editierfunktion setzen zu können. Während die ursprüngliche Maximallänge eines Tweets längst fiel und auch Medieneinsatz möglich ist, blieb es bislang bei der genannten Einschränkung. Nun gibt es aber eine Ankündigung, die aktive Nutzer aufhorchen lässt. Seit vergangenem Jahr arbeitet das Unternehmen an einem Edit-Button, so die offizielle Stellungnahme . Die Funktion soll in den drei Punkten neben einem jeden Tweet untergebracht werden, die Testphase im Rahmen von TwitterBlue beginne innerhalb der nächsten Monate. Wie es ebenfalls heißt, habe das Team von der Idee nicht erst durch eine Twitter-Abstimmung gehört. Damit gemeint ist ein Twitter-Poll, den Neu-Großaktionär Elon Musk ins Leben gerufen und um die allgemeine Stimmung pro und contra Editierfunktion gefragt hatte. Diese ging erwartungsgemäß eindeutig zugunsten nachträglichen Bearbeitens aus.Aus einem internen Apple-Memo geht hervor , dass Apple die Reparatur-Situation bei einem Defekt von Face ID weiter verbessert. Eigentlich zählte das 2017 vorgestellte iPhone X weiterhin zu den Geräten, bei denen ein kompletter iPhone-Tausch erforderlich ist. Das im Februar ins Leben gerufene Programm ermöglichte nämlich Reparaturen des entsprechenden Moduls für jüngere iPhone-Modelle (iPhone XS und neuer), nicht jedoch beim ersten Modell mit Face ID. Mit einigen Wochen Verspätung gibt es jedoch auch für das iPhone X gute Nachrichten. Im erwähnten Memo führt Apple die 2017er Generation ebenfalls mit auf, Reparaturstellen können somit an die erforderlichen Ersatzteile gelangen. Somit lässt sich ab sofort sagen: Bei allen mit Face ID versehenen iPhones ermöglicht Apple einfachere Instandsetzung.