Kurz: Chassis-Modelle des iPhone 13 kursieren +++ Apple übernimmt Domain Mobeewave.com

Mobeewave.com jetzt auf Apple registriert

In den Monaten vor einer neuen iPhone-Generation kursieren üblicherweise unzählige Gehäuseteile – diesmal sind es weniger die einzelnen Komponenten als komplette Nachbildungen, dennoch kann man sich bereits ein gutes Bild machen. Wie schon häufig diskutiert, dienen jene Replika weniger der Belustigung interessierter News-Leser, sondern allem voran der Zubehörbranche. Da man die Abmessungen normalerweise im Detail kennt, dienen die Dummies der Anfertigung von Schutzhüllen und sonstigen Produkten. Ein bekannter chinesischer Anbieter hat nun in einem etwas ungewöhnlichen Schritt bereits Fotos seiner Gussformen veröffentlicht.Via Weibo erlaubte Benks einen Blick auf die kommende iPhone-Generation. Zu sehen sind die vier geplanten Modelle (iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max), wenngleich diese natürlich nur Formen und Abmessungen zeigen. Bekanntlich soll die Kamerapartie auf der Rückseite noch etwas wachsen, wohingegen die schwarze Aussparung an der Vorderseite ("Notch") schrumpft. Das Apple-Logo machte Benks zwar unkenntlich, jeder erkennt aber natürlich auf den ersten Blick, worum es sich handelt.Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass Apple sich ein kanadisches Start-up namens "Mobeewave" einverleibt hatte. Rund 100 Millionen Dollar soll die Übernahme gekostet haben, wenngleich sich Apple auf Anfrage nicht zu den weiteren Details äußern wollte. Mobeewave entwickelte nach eigenen Angaben ein System, mit dessen Hilfe ein Smartphone NFC-Zahlungen entgegennehmen kann. Auf diese Weise wäre ein iPhone beispielsweise als mobiles Zahlungs-Terminal denkbar, ohne dass es noch eines weiteren Aufsatzes bedürfte:Es dauerte allerdings weitere elf Monate, bis Apple die Domain überführte und auf den eigenen Namen registrierte. Erst seit dieser Woche gilt Apple offiziell als Inhaber, jedoch sind für Mobeewave.com keine Inhalte hinterlegt. Dies ist auch kein Wunder, denn eine solche Funktion würde Apple sicherlich unter der Marke "Apple Pay" und nicht der sperrigeren Bezeichnung "Mobeewave" laufen lassen.