Kurz: Apples Support-App mit Preisschätzungen für Reparaturen +++ iPhone 6 Plus nun auf „Vintage“-Liste

Preisschätzungen für Reparaturen in der Support-Anwendung

Eingeschränkter Support für iPhone 6 Plus

Auch wenn Apples Geräte und Software im Idealfall einfach funktionieren sollten, manchmal muss der Kunde doch den Support kontaktieren oder in einem der zahlreichen Support-Dokumente nach der Lösung eines etwaigen Problems nachsehen. Selbstverständlich hält das Unternehmen für Anliegen dieser Art eine gesonderte App parat: Die schlicht „Apple Support“ benannte Anwendung erleichtert das Auffinden autorisierter Servicepartner, ermöglicht Terminbuchungen für die Genius Bar und vieles mehr. Nun steht ein Update auf Version 4.5 zur Verfügung, das mit weiteren Annehmlichkeiten einhergeht: So schätzt die App erstmals die Reparaturkosten ausgewählter Schäden und Defekte.Laut Apple wird der Service „an ausgewählten Standorten“ angeboten, in Deutschland ist er jedenfalls verfügbar. Neben dieser Neuerungen gibt es noch kleinere Verbesserungen, welche der Konzern für das Update vornahm. Version 4.5 ist im App Store zu finden, für den Download benötigen Anwender ein Gerät mit mindestens iOS oder iPadOS 14.Eine ganze Weile lang erklärte Apple, man müsse ein iPhone problemlos mit einer Hand bedienen können – und entzog sich dem Trend, Smartphones mit immer größeren Displays zu verbauen. 2014 kehrte das Unternehmen von diesem starren Leitsatz ab und präsentierte das iPhone 6, welches die Bildschirmdiagonale um 0,7 Zoll im Vergleich zum Vorgänger übertraf. Ein durchaus erfolgreicher Schritt: Kein iPhone verkaufte sich bis dahin besser. Wem der Bildschirm nicht reichte, konnte erstmals zu einem Plus-Modell greifen: Das iPhone 6 Plus wartete mit einem 5,5 Zoll großen Display auf. Mittlerweile gehört das Gerät zum alten Eisen und muss sich mit iOS 12 begnügen. Ferner listet Apple das iPhone 6 Plus ab sofort auf der „Vintage“-Liste – zumindest in den USA, das deutsche Support-Dokument wurde noch nicht aktualisiert.Reparaturen für das Gerät sind weiterhin möglich, sofern Ersatzteile vorliegen – ist das nicht der Fall, müssen Betroffenen unabhängige Werkstätten aufsuchen. Das iPhone 6 war übrigens länger verfügbar – es gilt daher im Gegensatz zum großen Schwestermodell nicht als „Vintage“.